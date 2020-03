Auf den Spuren des mittelalterlichen Ortskerns von Stadtroda

Mitarbeiter des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) nahmen gestern erste Bodenuntersuchungen auf der Fläche der Marktquartier-Brache in Stadtroda vor. Dort, wo im Auftrag des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda in nächster Zeit mit dem Bau eines Wohn- und Pflegequartiers begonnen werden soll, werden „Siedlungshinterlassenschaften des Hochmittelalters“ vermutet. Das bestätigte Tim Schüler, der Abteilungsleiter für Archäologische Fachaufgaben im TLDA.

Tim Schüler, der Abteilungsleiter für Archäologische Fachaufgaben im TLDA. Foto: Ute Flamich

Ab 12.30 Uhr waren Tim Schüler und zwei weitere Mitarbeiter vor Ort. Bei der Sondierung ist zunächst ein 1,50 mal 1,50 Meter großes Erd-Quadrat freigelegt worden, um erste Erkenntnisse über die Boden- und Befundsituation zu gewinnen. „Wir schauen zum Beispiel, wo gewachsener Boden ist und wo Schichten sind, in denen es Funde geben könnte. Wir messen ein und dokumentieren.“ Ein paar glasierte Keramik-Scherben aus dem 13. oder 14. Jahrhundert haben die Archäologen dabei bereits aus der Erde geholt. In welchem Ausmaß und zeitlichem Umfang sich die Archäologen auf die Spuren des mittelalterlichen Ortskerns von Stadtroda begeben werden – auch in historischem Zusammenhang mit der St-Salvator-Kirche, die oberhalb der Baubrache thront – darüber gab Tim Schüler gestern noch keine Auskunft.

Parallel zu den Arbeiten der Archäologen steht eine Grundwasserabsenkung auf der Fläche an. Dabei wird Grundwasser abgepumpt und über Rohrleitungen entsorgt. Ziel ist, bei Bauarbeiten unter der Erde auf einer trockenen Baustelle arbeiten zu können. Nach Informationen des Bauherren sollte bereits Ende Februar mit den Tief- und Rohbauarbeiten begonnen werden. Die voraussichtliche Fertigstellung des Wohn- und Pflegequartiers ist für Anfang 2022 angestrebt. In das Bauvorhaben werden etwa 11,2 Millionen Euro investiert. Die Hauptfinanzierung erfolgt über ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau.