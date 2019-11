Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Schnäppchensuche in der Holzmühle Kämmeritz

Wenn zum Bücher- und Trödelmarkt in die Holzmühle in Kämmeritz eingeladen wird, dann kommen die Gäste. Mal mehr, mal ein bisschen weniger. „Im Vergleich zum Freitag, wo es so voll war, dass sich die Leute gar nicht richtig umschauen konnten, war es am Samstag sehr angenehm. Aber auch Samstag waren dieses Mal mehr Besucher da als in anderen Jahren“, sagte Almut Prater, die Leiterin und Geschäftsführerin des Vereins „Holzmühle – Christliche Suchthilfe“.

Zu den Besuchern gehörten Valentina Klose aus Kämmeritz und ihr drei Jahre alter Sohn Jonas. „Ich suche ein Fahrrad für Jonas. Wir waren schon auf dem Spielzeugmarkt in Schkölen. Dort sind wir aber leider nicht fündig geworden. Hier jedoch haben wir ein passendes Rad entdeckt.“

Dank an Bürger für die Sachspenden an die Holzmühle

Mit einem gut gefüllten Kofferraum verließen Andrea und Matthias Neumann um die Mittagszeit die Holzmühle. Ganz spontan hatten sie in Kämmeritz vorbeigeschaut. Offensichtlich hat es sich gelohnt: Mehrere große Körbe, Schallplatten, Bücher, Haushaltswaren wie Vasen, Teller und Schüsseln und einen alten Schrank nahmen sie mit. Auch Helga Führ aus Schkölen, die mit Tochter Doris Führ und Enkelkind Rickie (7) angereist war, hatte bereits einige Errungenschaften im Beutel. „Ein bisschen Weihnachtszeug, Siebe, Servietten, Bastelsachen …“, zählte Helga Führ auf. „Wir kommen öfter her, gucken – und finden immer was“, sagte Doris Führ und lachte.

„Ich möchte mich bei allen Bürgern bedanken, die uns die Sachspenden überlassen, die wir zu unseren Trödelmärkten anbieten. Und ich finde es auch immer sehr gut, dass unsere Bewohner bei der Durchführung der Märkte mithelfen“, sagte Almut Prater. „Das müssen sie nicht, aber sie freuen sich über die positiven Kontakte mit den Trödelmarktbesuchern.“

Mario Korell hat erst in Kämmeritz die für ihn richtige Therapie gefunden

Einer der Bewohner der Holzmühle Kämmeritz, der die Veranstaltung auch am Sonnabend unterstützte, ist Mario Korell. Seit knapp zwei Jahren ist der 38-Jährige aus Quedlinburg in der stationären sozialtherapeutischen Einrichtung für suchtkranke erwachsene Menschen in Kämmeritz untergebracht. Kindheitstraumata und falsche Freunde seien unter anderem der Grund dafür, warum bei ihm ein erhöhtes Suchtpotenzial bestehe. „Ich habe 25 Jahre lang harte Drogen genommen. Ich habe mehrere Therapien hinter mir, aber erst hier ist mir so richtig geholfen worden. Die therapeutischen Maßnahmen wie Reiten, Gruppen- und Einzelgespräche haben ihre Wirkung gezeigt. Schritt für Schritt“. In der kommenden Woche werde er in die Außenwohngruppe in Hainchen ziehen. „Dort kann man quasi ausprobieren, ob man wirklich allein klar kommt. Gut ist, dass man auch dann noch Therapeuten im Hintergrund hat.“ Klappt alles, dann will Mario Korell in etwa einem halben Jahr nach Jena ziehen. „Ich werde mir einen Job suchen und irgendwas Handwerkliches machen“, sagte er, der gelernter Verkäufer ist und zudem eine Ausbildung zum Stahlbetonbauer angefangen, allerdings nicht beendet hat. Für seine Zukunft wünscht sich Mario Korell vor allem zwei Dinge. Zum einen, dass er „ohne das Zeug“ leben kann. Zum anderen, dass er irgendwann einmal eine längere Zeit in Afrika verbringen kann. „Das ist schon immer mein Kindheitstraum und ich glaube auch, dass ich ihn wahrwerden lassen kann.“