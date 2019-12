Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Weltreise im deutschen Osten

Der Freundeskreis „Hermsdorfer Gespräch” lädt für den 6. Januar zur 169. Veranstaltung, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek Hermsdorf ein. Thema ist das neue Buch von Cornelius Pollmer: „Heute ist irgendwie ein komischer Tag“.

Unter dem Motto “Fontane Reloaded” kann ein Abenteuer überall beginnen. Sei es an einer Bushaltestelle in Brandenburg. Für einen Sommer geht Pollmer auf „Weltreise” durch den deutschen Osten, besucht Schlösser und Reihenhäuser, trifft sich mit Truckern und Hackern. Er trifft auf Busrentner und Spreewälder Dorfjugend. Im Sinne Fontanes zieht er los mit „dem guten Willen, das Gute gut zu finden”. Dabei hat er einen Rucksack, etwas Bargeld und keinen Plan – außer dem, nicht schon am Abend wieder daheim zu sein. Er beschreibt Begegnungen, Gespräche und Geschehen. Ein Country-Roadmovie zwischen Gestern und Morgen, Seen und Kleingartenkolonien. Ein Sommer im Osten.

Cornelius Pollmer (geboren 1984 in Dresden) studierte Volkswirtschaft und besuchte die Deutsche Journalistenschule. Seit 2013 schreibt er als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung über Ostdeutschland

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.