Auffahrunfall an Kreisel in Hermsdorf - Fünfjährige verletzt

Hermsdorf. Ein fünfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Hermsdorf verletzt worden.

Bei einem Auffahrunfall in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ist ein fünfjähriges Kind verletzt worden.

Eine 45 Jahre alte Autofahrerin musste am Samstagvormittag an der Einfahrt eines Kreisels halten, wie die Polizeiinspektion Saale-Holzland am Sonntag mitteilte. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Wagen den Angaben zufolge auf ihr Auto auf.

Die fünfjährige Tochter der Frau, die auf der Rückbank saß, wurde laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe gegen den 27-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

