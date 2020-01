Am Sonntag wird in Bobeck Skat gespielt. Foto: Alexander Volkmann

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftakt der Preisskatserie startet in Bobeck

Die Reihe der Preisskatturniere in diesem Jahr, die Holger Kössel aus Scheiditz organisiert, startet am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 14 Uhr im Bobecker Feuerwehrvereinsheim. Einlass ist 13 Uhr. Gespielt werden zweimal 48 Spiele. „Willkommen sind alle Freunde, die gern Skat spielen. Auch über neue Skatfreunde freuen wir uns. Festhalten werden wir am Prinzip, dass das eingezahlte Startgeld komplett am Tag des Preisskates wieder ausgezahlt wird“, informiert der Organisator.

Feststehen auch schon die weiteren Turniertage, zu denen Holger Kössel im Jahr 2020 einlädt. Am 8. Februar wird ins Gröbener Vereinsheim „Zur Linde“ zum nächsten Preisskat eingeladen. Daran schließe sich Scheiditz am 29. Februar an. „Die restlichen Preisskatturniere finden dann alle in Gröben im Vereinsheim „Zur Linde“ statt“, sagt Holger Kössel. Die Gröbener Termine sind der 14. März, 18. April, 20. Juni, 8. August und 17. Oktober. Einlass am Tag des Preisskats ist generell 13 Uhr, Spielbeginn ab 14 Uhr. Nach Abschluss der acht Turniere wird ein Gesamtsieger gekürt. Gewertet werden dafür die zwölf besten Serien eines Spielers, so Kössel.