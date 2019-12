Aus alter Bausubstanz in Hermsdorf barrierefreien Wohnraum geschaffen

Es ist vollbracht und darüber sind wir sehr glücklich, stellte Monika Richter, Vorstand in der Wohnungsgenossenschaft Hermsdorf vor den zu einer kleinen Feier geladenen Bewohnern im barrierefreien Wohnhaus in der Erich-Weinert-Straße 25 A fest. Insgesamt habe die Wohnungsgenossenschaft für den Komplettumbau des ehemaligen Studenten- und Schülerwohnheims aus den 70-iger Jahren, 4,6 Millionen Euro aufgewendet. Mit 260.000 Euro unterstütze der Freistaat unser Vorhaben, so Monika Richter.

Entstanden ist ein hochmodernes, barrierefreies Wohnhaus, das über 33 Wohneinheiten verfügt. Erreichbar sind alle Etagen, vom Keller bis in den vierten Stock, über einen Fahrstuhl. In jeder Etage befinde sich zudem ein zusätzlicher Gemeinschaftsraum sowie Abstellräume. Durch eine Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund des Ortsverbandes Hermsdorf biete man im Haus acht Plätze für Senioren an, die in einer betreuten Wohngemeinschaft zusammenleben können. Neben dem eigenen Zimmer mit Sanitärbereich verfügt die Wohngemeinschaft über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit moderner Küche, an dem sich ein Balkon anschließt. Tagsüber stehe eine Präsenz zur Verfügung, die die Senioren bei den täglichen Aufgaben unterstützend zur Seite steht, informiert ASB-Mitarbeiterin Nadine Brömel, die für das betreute Wohnprojekt zuständig ist. Und weil zumeist ein Pflegegrad bei den Bewohnern vorliege, seien morgens und abends auch noch ambulante Pflegekräfte in der Wohngemeinschaft zugegen, beschreibt ASB-Pflegedienstleiterin Jana Pufe den Betreuungsumfang. Eveline Mächtig, ihre Mutti Anna Gerndt hat einen Platz in der Wohngemeinschaft ergattert, ist daher voll des Lobes. „Das könnte ich zu Hause gar nicht alles absichern, was meine Mutti hier geboten bekommt“, sagt sie mit Blick auf das von den Senioren auf den Namen „Zum Lindenglück“ getauften Gemeinschaftswohnen.

Überhaupt zeigen sich auch die Bewohner der Wohnungen äußerst zufrieden. Ganz toll sei das, was hier entstanden sei, meint Wolfgang Hühn (90), der mit seiner Frau ein neues Domizil im barrierefreien Haus bezogen hat. Und wenn man Hilfe braucht, bekomme man hier immer Unterstützung, freut sich Hans Höltje (84). Hausbewohner Werner Krätzig fühlt sich gleichfalls wohl. Auf seiner Etage hat er für die Mieter schon Zusammenkünfte organisiert. „Ich möchte gern, dass sich die Leute untereinander kennenlernen und sich in der Gemeinschaft wohl fühlen. Vielleicht schaffen wir es im Frühjahr mal ein kleines Fest für die Bewohner des Hauses auf die Beine zu stellen“, schwebt ihm vor. Nutzen könne man dafür den Außenbereich und bei schlechtem Wetter stehe den Mietern ein großer Versammlungsraum zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot im Kellerbereich des Hauses mit dem Lindentreff des ASB, der regelmäßig verschiedene Angebote für Bewohner aber auch Gäste bereithalte.

Wie Monika Richter informiert, sei mit der Umsetzung des ehrgeizigen Vorhabens ein großer Wunsch der Wohnungsgenossenschaft in Erfüllung gegangen. Schon seit vielen Jahren haben wir uns bemüht, weil wir so ein Projekt umsetzen wollten. „Als wir vom Landkreis das Angebot erhalten haben, das alte Wohnheim zu erwerben, habe ich mich gefreut wie eine Schneekönigin“, gesteht Monika Richter. Richtig rund sei die Sache geworden, als wir den Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bund als Kooperationspartner gewinnen konnten, ergänzt sie.

Steffen Preiß, gleichfalls Vorstand in der Wohnungsgenossenschaft, verweist auf eine weiter Neuerung. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage, die von den Stadtwerken Jena-Pößneck betrieben werde und Energie für Bewohner anbiete. „Das Mietstromprojekt gilt in Thüringen als Pilotprojekt. Und auch in der Bundesrepublik gibt es diese Form noch nicht allzu häufig“, so Steffen Preiß.

Bürgermeister Benny Hofmann dankte der Wohnungsgenossenschaft. „Die Genossenschaft hat nicht nur einen städtebaulichen Missstand beseitigt, sondern seniorengerechten Wohnraum und damit eine Perle in der Stadt geschaffen“, sagte er.