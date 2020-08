Cedrik Büttner und Samantha Glück beim Werkeln an Insektenhotels.

Stadtroda. Eine Woche Ferienspaß für zwölf Kinder an der Stadtrodaer Regelschule.

Ausflug in die Unterwelt Stadtrodas

Lob und Dank auszusprechen ist Piola Franke wichtig: „Als die Thüringer Landesregierung den Schulen empfahl, auch in den Sommerferien ein Betreuungsangebot vorzuhalten, weil viele Eltern ihre freien Tage bereits während des Corona-Lockdowns verwenden mussten, hat sich Herr Scheibe sofort bereit erklärt, das zu übernehmen“, sagte die Leiterin der Regelschule „Auf der Schönen Aussicht“ in Stadtroda.

Deshalb bieten der schulbezogene Jugendsozialarbeiter, zwei Lehrer und Beatrice Grodt-Große aus Stadtroda derzeit zwölf Kindern der 5. bis zur 7. Klasse eine abwechslungsreiche Woche im, um und außerhalb des Schulhauses. Täglich von 8 bis 12 Uhr wird zum Ferienspaß eingeladen.

„Ich finde es sehr schön“, sagte gestern die elfjährige Marie und ergänzte: „Am besten hat mir bisher das Waffelbacken gefallen. Auf die Kellerführung am Donnerstag freue ich mich aber auch!“ Unterstützung bei allen Fragen rund ums Zubereiten der Waffeln bekamen die Kinder gestern von Beatrice Grodt-Große. Über das Schulbudget werde ihr Einsatz finanziert, sagte die Schulleiterin. Als Leiterin einer Handarbeits-AG an der Regelschule hat sich Beatrice Grodt-Große auch für die Ferienwoche etwas Kreatives ausgedacht. Sie hat ein Spinnrad mitgebracht und will zum Beispiel über Wollsorten und das Spinnen erzählen. Ihr Vater Uwe Grodt ist es auch, der die Ferienkinder und ihre Betreuer heute zur Kellerführung einlädt.

Podcasts zu Musikern, Katzen und einem Computerspiel

„Mir hat besonders gefallen, ein Insektenhotel zu bauen“, sagte Celina (11). Dafür haben die Schüler zunächst am Montag Äste, Zapfen und Rinde im Wald gesammelt. Die Materialien wurden getrocknet und gestern Vormittag in der Werkstatt nach Empfehlungen des Naturschutzbundes zum Hotel für Käfer, Ohrwürmer, Wespen, Wildbienen und Co. zusammengebaut. Ihre nachhaltigen Arbeiten dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen.

Stolz waren auch Leon, Jason und Nico, die einen Podcast aufnahmen. „Wir haben uns zehn Lieder rausgesucht, hauptsächlich Rap, und erzählen unter anderem etwas aus dem Leben der jeweiligen Musiker“, erklärte Leon und gab gleich mal eine Hörprobe. Über eines der Lieblingshaustiere der Deutschen, die Katze, und über ein Computerspiel sei ebenfalls ein Podcast erstellt worden.

Zudem sei in den vergangenen Tagen auch ein bisschen Sport getrieben und Tischtennis sowie Fußball gespielt worden. „Am Freitag werden wir für zwei Stunden ins Bad gehen“, sagte Schulsozialarbeiter Ralf Scheibe.