Auto überschlagen - Einbrecher in Robertsmühle und im Getränkemarkt

Zigaretten und Geld aus Getränkemarkt gestohlen

In einen Getränkemarkt in Tröbnitz sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag eingedrungen. Dies stellte eine Zeugin am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr fest. Der oder die Täter hebelten die Hintertür zum Getränkemarkt auf und durchwühlten das Geschäft. Die Unbekannten entwendeten Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von 1950 Euro, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Einbrecher in Robertsmühle

Durch eine unverschlossene Hintertür gelangten Unbekannte in die Robertsmühle im Eisenberger Mühltal, wie Donnerstagmittag der Polizei gemeldet wurde. Aus der Küche des Objektes entwendeten der oder die Täter ein Maschinenteil eines Fleischwolfes und eine Aufschnittmaschine, bevor sie unerkannt flüchteten.

Auto überschlagen

Ein 57-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Skoda auf der Landstraße zwischen Lindau und Königshofen verunglückt. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Wie sich kurze Zeit später bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Fahrer unter Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Skoda musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.