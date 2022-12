Autofahrer drängt anderen Pkw von Straße und fährt einfach weiter

Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

In den frühen Dienstagabendstunden (20.12.2022) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Kahla und Bibra. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kam laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Bibra fahrend einer 42-jährigen Fahrzeugführerin entgegen.

Da der unbekannte Pkw mittig auf der Straße fuhr, lenkte die Frau ihr Fahrzeug nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der weiteren Folge kam sie von der Straße ab und konnte ihr Fahrzeug auf dem angrenzenden Feld stoppen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, da der Verursacher seine Fahrt Richtung Kahla unbeirrt fortsetzte.

Ladendiebin verliert Rucksack

Weil eine 39-Jährige am Dienstagabend ihren Rucksack verlor, konnte sie des Ladendiebstahls überführt werden. Am späten Nachmittag begab sich die Frau in einen Supermarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg. Hier verstaute sie mehrere Süßwaren im Wert von über 30 Euro in ihrem Rucksack.

Beim Verlassen des Marktes sprachen Mitarbeiter die Frau an. Daraufhin flüchtete sie, verlor jedoch ihren Rucksack. In diesem befanden sich, neben dem Beutegut, auch Dokumente, welche die Täterin überführten. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Mit 2,37 Promille unterwegs

Am Dienstagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Saale-Holzland den 47-jährigen Fahrer eines Pkw Toyota. Hierbei stellten sie erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit 2,37 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Überdies wies der Toyota frische Unfallspuren auf, was der Fahrzeugführer auf Nachfrage bestätigte.

Er gab an, in den frühen Morgenstunden am 12. Dezember 2022 in Kursdorf mit einer Leitplanke kollidiert zu sein. Diese sei aber nicht beschädigt worden. Bei der Prüfung stellte sich dies anders dar, so dass gegen den 47-Jährigen noch eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt wurde.

Mehr Polizeimeldungen aus Thüringen:

