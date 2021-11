Autofahrerin beschädigt in Stadtroda Auto und begeht Fahrerflucht

Stadroda. Eine Autofahrerin hat in Stadtroda Fahrerflucht begangen. Sie beschädigte beim Ausparken einen Wagen, fuhr dann allerdings einfach weiter.

Eine Peugeot-Fahrerin hatte es am Mittwochmorgen in Stadtroda anscheinend eilig. Sie stieß in der Bahnhofstraße gegen einen parkenden Hyundai und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeugen bemerkten den Vorfall jedoch und informierten die Polizei. Eine Anzeige wegen Unfallflucht ist nun die logische Konsequenz.

