Autotransporter auf A4 mit über zwei Tonnen überladen

Hermsdorf. Die zulässige Zuladung war um das Vierfache überschritten.

Am Dienstag gegen 12.15 Uhr stellten Autobahnpolizisten am Hermsdorfer Kreuz auf der A 4 in Richtung Dresden einen Mercedes-Benz Autotransporter fest, welcher augenscheinlich stark überladen war. Um den Verdacht zu bestätigen, wurde das Fahrzeug amtlich gewogen. Dabei wurde festgestellt, dass das zulässige Gesamtgewicht von 3.500 kg mit 5.560 kg um mehr als zwei Tonnen überschritten war. Die zulässige Zuladung von 700 kg wurde durch den 35jährigen Fahrer um das Vierfache überschritten.

Das Fahrzeug ist somit für den Autotransport vollkommen ungeeignet. Der Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 260 Euro entrichten und die Weiterfahrt wurde untersagt.

