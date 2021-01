Backofen auf Altem Markt in Stadtroda wartet auf Inbetriebnahme

„Wir haben ein Stück jahrhundertealte Tradition gerettet“, sagt Ingolf Weiß mit ein wenig Stolz in der Stimme und zeigt auf das kleine Häuschen mit Spitzdach auf dem Festplatz des Alten Marktes in Stadtroda. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich, dass es sich um einen Backofen handelt, an einer der beiden Giebelseiten sind die großen, gusseisernen Feuerklappen eines alten Ofens zu sehen. A. Philipp Unterlemnitz Thüringen und „Frauenlob“ D.R.G.M. steht da. „Das Herzstück des Ofens ist über 100 Jahre alt, sagt Weiß, der seit etlichen Jahren den Vorsitz der 1952 gegründeten und rund 50 Mitglieder zählenden Gesellschaft inne hat.

Der Zufall wollte es, dass man im vergangenen Jahr eine bereits seit vielen Monaten schwelende Idee in die Tat umsetzen konnte. So kamen zwei Vereinsmitglieder bei einem Ausflug mit einem Lotschener Einwohner ins Gespräch, der aus seinem alten Bauernhof den alten Backofen herausreißen lassen wollte. Die Rodschen Maibaumsetzer packten die Gelegenheit beim Schopfe. Ohne Vorkenntnisse trugen sie die Backstelle Stück für Stück ab setzten den Backofen in Stadtroda wieder zusammen. „Das hört sich einfach an, war aber eine Herausforderung, auch deshalb, weil wir uns beim Wiederaufbau stets an die Einhaltung der Corona-Auflagen gehalten haben. Das hat die Wiederaufbau unheimlich in die Länge gezogen, in den kommenden Wochen wollen wir die Giebelseiten des Ofens fertigstellen“, erklärt der Vereinschef.

Der Wiederaufbau kostete nicht nur rund 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden, sondern auch Geduld und ordentlich Geld. „Da war zunächst der genehmigte Bauantrag abzuwarten, dann ging es darum, geeignetes Material heranzuschaffen.“ Unterstützung habe man von regionalen Firmen, aber auch von Anwohnern und Vereinsmitgliedern erfahren. „Der Betonsockel und der Dachstuhl wurden von Firmen gesponsert, die Dachziegel stammen von einem Abrisshaus aus Stadtroda, die Sandsteine kommen aus Privatbesitz“, erklärt Ingolf Weiß.

Glücklicherweise, fährt er fort, habe man in den eigenen Reihen erfahrene Maurer, Tischler und Metallbauer. Für die Feuerklappen habe man eine neue Rahmung geschweißt, alle gusseisernen Originalteile seien sandgestrahlt und danach aufwendig restauriert worden. „Nachbarn vom Alten Markt haben uns mit Sach- und Geldspenden unterstützt, die Frauen im Verein haben sich beim Bau um die Verpflegung gekümmert.“

Ursprünglich wollten die Maibaumsetzer den Backofen zum ersten Advent vergangenen Jahres erstmals für die Öffentlichkeit anfeuern, Corona machte das Vorhaben jedoch zunichte. So blieb es bei einem Versuch, die Funktionstüchtigkeit des Ofens zu testen. „Die fertige Pizza, die wir aus dem ‚Frauenlob‘ herausgeholt haben, hat uns gut geschmeckt“, sagt Weiß nicht ohne Stolz.

Im ganzen Verein hofft man nun darauf, dass man wenigstens in diesem Jahr das erste Backofenfest durchführen kann. „Das soll ein zusätzlicher Höhepunkt im Jahr zum traditionellen Maibaumsetzen werden“, sagt Weiß. Eines habe der Bau des Backofens schon jetzt bewirkt: „Der Bau hat der Kernmannschaft des Vereins sehr über die schwierige Coronazeit geholfen und das Team weiter zusammengeschweißt.“