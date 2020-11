In der Luft schwebende Bäume sieht man nicht alle Tage, und so wunderte es nicht, dass sich am Montag im Bereich der Jugendheimsiedlung in Bad Klosterlausnitz kleine Grüppchen von Anwohnern, aber auch Wanderern bildeten, welche die Baumfällaktion der Deutschen Bahn auf ihren Smartphones festhielten.

War doch im Auftrag der Bahn das Spezialunternehmern Rotex Helicopter AG unterwegs, um mit einem Transport-Helikopter komplette Bäume, die an der Bahntrasse gefällt wurden, auf einen Sammelplatz zu schaffen. Immer wieder brachte die Crew gefällte Birken, Eichen, Fichten und andere Bäume an einem langen Seil hängend mit dem Hubschrauber auf den Lagerplatz, Rotex-Mitarbeiter und das Waldwirtschaftsunternehmen Falkenstein kümmerten sich am Boden umgehend um die weitere Verarbeitung des Holzes. „Aus den guten Stämmen machen wir Sortiment, der Rest des Holzes wird zu Hackschnitzeln verarbeitet“, erklärte Falkenstein-Geschäftsführer Axel Groß.

Während die Bahn über Rotex an einem Tag Bäume im Gesamtgewicht von rund 600 Tonnen aus unmittelbarer Nähe der Gleise entfernen ließ, konnte sich Martin Balke vom Forstamt Jena-Holzland über die Aufarbeitung von rund 350 Festmetern Käferholz in unmittelbarer Nähe freuen. „Die Waldwirtschaft Falkenstein arbeitet sowohl für die Bahn als auch für das Forstamt“, erklärte er. Für Balke war die Bahn-Aktion ein Glücksfall. „Normalerweise hat man derzeit keine Chance, ein Unternehmen für die Aufarbeitung von Käferholz oder das Entfernen von Käfernestern aus dem Wald zu finden. Der Markt ist leer.“

Dass Spezialisten in Bad Klosterlausnitz am Werk sind, merkte man an der Schnelligkeit der Baumfällaktion. Alle drei bis fünf Minuten wurde ein Baum an das Transportseil des Hubschraubers angehängt und im Anschluss gefällt. „Da sind echte Profis am Werk“, merkte Förster Balke anerkennend an.

Jährlich investiert die Deutsche Bahn seit 2018 rund 125 Millionen Euro in die Vegetationspflege ihrer Wälder entlang der Bahntrassen. Ziel ist es, die Wälder entlang der Trassen robuster und sturmsicherer zu machen. Mit Erfolg, wie Bahnsprecher Jörg Böhnisch betont. So seien sturmbedingte Schäden durch Bäume an Gleisen und Oberleitungen in den vergangenen zwei Jahren um rund 25 Prozent zurückgegangen.

Mit 28.000 Hektar ist die DB einer der größten Waldbesitzer Deutschlands. 70 Prozent des insgesamt 34.000 Kilometer langen Streckennetzes führen durch Gebiete mit Baumbestand. Ein Gutachten des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung (PIK) aus dem Jahr 2018 bescheinigt der Deutschen Bahn, von Auswirkungen des Klimawandels so stark betroffen zu sein wie kein anderes großes Unternehmen in Deutschland.

Und Wald gibt es gerade im Saale-Holzland zur Genüge. Heute noch werden die Rotex-Spezialisten unter anderem auch im Zeitzgrund unterwegs sein, um kranke oder umsturzgefährdete Bäume entlang der Bahnstrecke zu beseitigen. Ziel ist, dass jeweils ab Gleismitte beidseitig sechs Meter frei von störender Vegetation sind.