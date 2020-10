Bad Klosterlausnitz: Im Kurort soll es wieder Flimmern

Bad Klosterlausnitz. Holzland-Kino Bad Klosterlausnitz hofft auf Wiedereröffnung am 16. Oktober. Kinderfilm „Jim Knopf und die Wilde 13“ steht an. James Bond ab November

Seit Mitte März flimmern keine Filme mehr auf der Leinwand im Holzland-Kino in Bad Klosterlausnitz. „Aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir am 14. März unsere letzte Vorstellung angeboten. Seitdem ist das Kino geschlossen“, schaut Theaterleiter Christian Gronde auf eine mittlerweile nahezu siebenmonatige Zwangspause. Doch jetzt zeigt sich ein kleiner Silberstreif am Horizont für die Filmstätte. Nach derzeitigem Stand soll das Club-Kino am Freitag, 16. Oktober, wieder zum Filmschauen einladen dürfen. Auf dem Programm wird dann „Jim Knopf und die Wilde 13“ stehen. „Wenn alles klappt, wird der Fantasy- und Abenteuerfilm, der am 1. Oktober in deutschen Kinos angelaufen ist, auch bei uns im Kurort gezeigt werden“, hofft Christian Gronde, trotz der Corona-Einschränkungen wieder ein Programm für das Publikum anbieten zu können.