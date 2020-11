Bad Klosterlausnitz: Lehrer für Mathematik, Deutsch und Sachkunde gesucht

Schulleiterin Ivonne Wenzel (Bildmitte, an der Tafel) beim Unterricht in der Klasse 1a der Bad Klosterlausnitzer Grundschule „Hermann Sachse". Klea (links) und Armina wenden für einen kurzen Augenblick dem Fotografen den Blick zu, bevor sie wieder aufmerksam den Unterricht verfolgen. Derweil bereitet die Klasse 3a der Schulleiterin große Sorgen.

Weil sie in der Not keine andere Möglichkeit für die Schüler der Klasse 3a an der Bad Klosterlausnitzer Grundschule „Hermann Sachse“ sehen, haben sich Eltern an die Öffentlichkeit gewandt. „Wir suchen dringend für unsere 20 Kinder einen Fachlehrer, der den Unterricht in Mathematik, Deutsch und Sachkunde übernehmen kann“, informiert Sandra Günther, Elternsprecherin der Klasse 3a.