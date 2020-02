Bad Klosterlausnitz: Sommerliche Abendmusiken in siebter Runde

In diesem Jahr geht die Veranstaltungsreihe der Sommerlichen Abendmusiken in der Bad Klosterlausnitzer Klosterkirche in die siebte Runde. Fast vollständig aufgestellt sei das Veranstaltungsprogramm.

Nur noch ein paar wenige Terminlücken müssen noch besetzt werden, informiert Ellen Roth vom Vorstand des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz. „Ein großes Dankeschön für die Aufstellung der Kirchenkonzertreihe gebührt unserer Vorsitzenden Beate Pfefferkorn. Sie hält die organisatorischen Fäden in der Hand“, betont Ellen Roth.

19 Konzertabende sind vorgesehen

Wie Beate Pfefferkorn auf Anfrage informierte, werde die Reihe der Sommerlichen Abendmusik 19 Konzertabende bereithalten. Noch sei nicht alles rund. Letzte Absprachen mit Künstlern müssen noch erfolgen. „Der Auftakt wird am 27. Mai mit Benjamin Stielau und dem Rocca Duo vollzogen. In diesem Jahr endet die Konzertreihe am 30. September“, so Pfefferkorn.

„Auch unser Kirchenchor wird an einem Abend an einem Oratorium mitwirken, das federführend von Kantor Every Zabel organisiert wird“, schaut Ellen Roth, gleichfalls Chormitglied – so wie auch viele andere Mitglieder des Vereins – voraus. Geleitet werde der Kirchenchor im Kurort seit einem Jahr von Musiklektorin Claudia Trisch aus Jena. „Sie arbeitet mit viel Begeisterung mit uns zusammen. Das macht Spaß und tut dem Chor gut. Wer Lust zum Mitsingen hat, ist jederzeit willkommen. Jeden Mittwochabend 19.30 Uhr ist Probe in der Klosterkirche,“ sagt Ellen Roth.

Auch wenn es ein enormer Aufwand sei, die Konzertreihe zusammenzustellen, Termine zu koordinieren, Künstler anzusprechen oder die Flyer und Plakate zu erstellen, wolle sich der vierköpfige Vorstand – neben Beate Pefferkorn und Ellen Roth gehören Anneliese Büchner und Christine Jäger dem Gremium an – weiterhin der großen Herausforderung stellen. Gern würden sie auf weitere Unterstützung von Mitstreitern, aber auch Sponsoren bauen.

Konzerte sind stets kostenfrei

Zwei Besonderheiten zeichnen den Verein darüber hinaus aus. Alle Konzertaufführungen im Rahmen der Sommerlichen Abendmusik in der Klosterkirche sind kostenfrei. „Wir wollen damit allen Menschen ein Konzerterlebnis ermöglichen. Daher bitten wir lediglich um eine Spende“, weist die Vorsitzende hin. Zum anderen sind die Bad Klosterlausnitzer bekannt dafür, dass sie die auftretenden Musiker umsorgen. „Wir kümmern uns um die Künstler. Egal ob es bekannte Solisten oder Musiker sind oder junge Studenten der Musikhochschule aus Weimar. Selbstgebackener Kuchen, Kaffee oder Tee werden gereicht. Benötigen sie etwas zur Vorbereitung ihres Auftritts, sind wir behilflich. Das schätzen die Künstler und fühlen sich wohl bei uns“, erzählt Ellen Roth.

Sehr zufrieden sei man mit dem abgelaufenen Konzertjahr gewesen. Gefreut habe man sich über den guten Zuspruch. „Natürlich freuen wir uns, wenn Menschen zu uns kommen, der Musik lauschen und sich wohlfühlen,“ berichtet Roth.

Neue Pfarrerin für den Kurort und Tautenhain

Sophie Kersten ist seit 1. Februar die neue Pfarrerin für Bad Klosterlausnitz und Tautenhain. Kommenden Sonntag, am 9. Februar, wird sie um 14 Uhr während eines Gottesdienstes feierlich als Pfarrerin auf Lebenszeit in ihr neues Amt eingeführt.

Die 36 Jahre junge Frau ist in Jena groß geworden und war zuletzt in Langula für drei Kirchgemeinden zuständig. Sie freue sich sehr auf ihre neue Aufgabe, schaut die neue Pfarrerin auf Kommendes. Sie wolle sich in den nächsten Wochen erst einmal mit den Gegebenheiten vertraut machen. Vor allem die Vertreter in den Gemeindekirchenräten kennenlernen, aber auch mit der politischen Gemeinde wolle sie das Gespräch suchen und Kontakt zu den Vereinen in den beiden Orten aufnehmen. Ohnehin liege ihr sehr am Herzen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Egal ob bei freudigen oder traurigen Anlässen. Dafür wolle sich die 36-Jährige Zeit nehmen.

Informationen zur Kirchengemeinde und zu Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.elk-bad-klosterlausnitz.de