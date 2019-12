Bad Klosterlausnitz: Wildschweine vorerst nicht mehr gesichtet

Es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man durch den ansonsten immer gut gepflegten Kurpark der Gemeinde Bad Klosterlausnitz geht und die an vielen Abschnitten durchfurchte Rasenfläche in Augenschein nimmt. Seit Ende August hat der Kurort ein Wildschweinproblem. Nahezu täglich suchten offenbar mehrere Wildschweinrotten den Kurpark heim, wühlten die Grasnarbe auf, um nach Engerlingen, Würmern oder Kleingetier zu suchen. Waren anfangs die Landschaftsgärtner noch bemüht, die Rasenfläche nach den nächtlichen Attacken wieder in Ordnung zu bringen, gab man im Oktober das hoffnungslose Unterfangen auf. Denn kaum war der Rasen wieder halbwegs hergerichtet, wurde er erneut durchwühlt.

Vergrämungsmittel zeigte kaum Wirkung

Um die Wildtiere vom Besuch im Kurpark abzuhalten, wurden unter anderem Vergrämungsmittel im Kurpark ausgebracht. Die von den Schwarzkitteln aufgenommenen Köder sollten eigentlich bei den Tieren für einen unangenehmen Nachgeschmack sorgen und sie künftig von den Kurparkwiesen fernhalten. Doch weit gefehlt, die erhoffte Wirkung blieb aus. Vielmehr waren die Wildschweine wohl eher noch auf den Geschmack gekommen und wühlten daher weiterhin fleißig jede Nacht oder in den zeitigen Morgenstunden die Grasnarbe im Kurpark nach proteinhaltiger Nahrung durch.

Um die Besuche der Wildtiere einzudämmen, wurden im November und in diesem Monat Stickstoffpellets sowohl im Kurpark als auch im Waldgebiet ausgelegt, informierte auf Anfrage Hauptamtsleiterin Denise Acker. Unabhängig von den Vergrämungsmitteln blieben die Wildschweinrotten in den letzten knapp zwei Wochen aus, stellten Landschaftsgärtner im Kurpark jüngst fest. Ob die ausgelegten Köder Wirkung gezeigt haben oder andere Gründe dafür verantwortlich seien, darauf wollte sich Denise Acker nicht festlegen. Sie verwies stattdessen auf Jagdpächter Jörg Deutschmann.

Nach Ansicht von Deutschmann seien offenbar mehrere Faktoren für das Fernbleiben der Schwarzkittel im Kurpark verantwortlich. Unter anderem habe man in unregelmäßigen Abständen Ablenkungsfutter in Form von Mais im Wald ausgelegt, damit die Wildtiere im Wald bleiben. Andererseits habe man den Jagddruck durch eine Vielzahl an Einzeljagden erhöht. Dabei sei jedes Mal Schwarzwild erlegt worden, so Jörg Deutschmann.

Für den kommenden Sonnabend kündigte er eine erneute Jagd mit mehreren Jagdgenossen sowie Treibern an. Sie werde sich von der Birkenlinie bis zu den Sümpfen erstrecken. Aufgrund des sensiblen Jagdgebietes werde man Jagdhunde allerdings angeleint belassen und die Treiber werden auch nicht lärmend durch den Wald marschieren. „Ich hätte mir gern mehr Leute gewünscht, die beim jagdlichen Treiben aktiv dabei gewesen wären. Aber das scheint leider nicht der Fall zu sein. Allerdings haben einige Bürger aus dem Kurort ihre Bereitschaft erklärt, am Sonnabend mitzumachen. Dafür sage ich jetzt schon Danke“, so Jörg Deutschmann. Die Jagd am Sonnabend, 21. Dezember, findet in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr statt. In dieser Zeit sollte das Waldgebiet, beginnend von der Birkenlinie bis hinunter zu den Sümpfen, unbedingt gemieden werden, bittet der Jagdpächter.