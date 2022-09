Wie sich Bad Klosterlausnitzer Vereine gemeinsam sichtbar machen

Das große Organisationsteam steckt mitten in den Vorbereitungen zum "Tag der Vereine" in Bad Klosterlausnitz.

Bad Klosterlausnitz. Zur Planung des Tags der Vereine in Bad Klosterlausnitz trafen sich Vertreter der örtlichen Vereine. diese Programmpunkte stehen schon fest.

Um Vereinsfeste zu organisieren, braucht es immer eine gute Vorbereitung und ein engagiertes Team. In Bad Klosterlausnitz hat man sich ein noch größeres Ziel gesetzt: Am 17. September wird bereits zum zweiten Mal zum „Tag der Vereine“ eingeladen – es gilt also, alle teilnehmenden Vereine des Ortes unter einen Hut zu bringen. Um dies zu koordinieren, trafen sich am Dienstagabend Abgesandte aller Vereine aus Bad Klosterlausnitz. Geplant sind, wie im letzten Jahr, jede Menge Spaß, Spiel und eine Hüpfburg für die Kinder sowie viel Musik, Kreatives, Essen und Trinken für die Erwachsenen. Dosenwerfen und Kistenklettern stehen ebenso auf dem Programm wie Pizzabacken und am Abend eine Live-Band.

Sorgfältige Planung lässt aus Kurpark Feiergelände werden

„12 Uhr Tischtennis, wo läuft das?“, fragt Kevin Steinbrücker von der Burschengesellschaft des Maibaumsetzens in die Runde. „An der Tischtennisplatte“, heißt es, und alles schmunzelt. „14 Uhr Pizzabacken, wo ist das? Auch an der Tischtennisplatte?“, fragt der Organisator scherzhaft weiter. „Wenn sie warm gespielt ist!“, kommt die prompte Antwort. Der Spaß und die Vorfreude auf das anstehende Fest ist allen Helfern und Organisatoren anzumerken, auch wenn es eine Menge zu besprechen gibt. „Wir haben voriges Jahr dieses Fest gestartet, weil die Vereine während der Coronazeit alle gelitten haben“, erklärt Denise Acker, die als Vertreterin der Stadt an diesem Abend ebenfalls anwesend ist und eifrig mit plant. „Dieses Jahr haben wir gesagt: Das ist ja gut angekommen, das möchten wir gern wieder so machen. Die Vereine können sich und ihre Arbeit vorstellen. Und so ein großes Fest ist ja relativ neu.“

Jeder Verein bringt sein Können ein

Wie wird nun aus der Anwesenheit der Vereine ein rundes Fest, auf dem sich Groß und Klein wohlfühlen? Genau darum ging es in der Planung. Die Bad Klosterlausnitzer Vereine möchten sich am Festtag nicht nur zeigen, sondern ihr Publikum mit einbeziehen. Langeweile soll es nicht geben, besonders für die Kinder nicht, denn auch ihnen zu Ehren wurde der 17. September als Datum ausgewählt, nahe am 20. September, dem internationalen Kindertag. So bietet etwa der Verein „Frau Creativ“ ab 11 Uhr Workshops für Erwachsene an, in denen schöne Dinge von Hand gestaltet werden können. Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik möchte ab 17 Uhr nicht nur für, sondern mit dem Publikum singen. Und der Jugendclub K 2 bietet für die Kinder und Teenies ab 14 Uhr an, eigene Pizzen zu backen. Für Unterhaltung sorgt nicht nur die eingeladene Band „Simultan“, sondern auch der Karnevalsclub „Lausnitz Olee“ mit einem Bühnenprogramm ab 19 Uhr. Auch für das leibliche Wohl sorgen die Vereine mit Kuchen, Kaffee, Gulaschkanone, Cocktailbar und vielem mehr. Instrumente, Leinwand, Beamer, Mikrofon – wer das alles mitbringt, ist nun organisiert. Nun muss am 17. September nur noch Petrus mitspielen.