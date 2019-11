Der Bahnübergang Walkteich/Brückenstraße in Kahla wird gesperrt. (Symbolbild)

Kahla. In Kahla müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Freitag auf Beeinträchtigungen einstellen – auch Fußgänger und Radfahrer betroffen.

Bahnübergang in Kahla wird drei Tage voll gesperrt

In der Zeit von Freitag, dem 22.11.2019, 8 Uhr, bis einschließlich Sonntag, den 24.11.2019 18 Uhr, wird in Kahla der Bahnübergang der Landesstraße am Walkteich/Brückenstraße voll gesperrt.

Wie das Landratsamt mitteilte, werden im Auftrag der Deutschen Bahn AG Gleisbauarbeiten am Bahnübergang durchgeführt. Die Umleitung führt über Orlamünde – Freienorla – Abzweig Chausseehaus nach Kahla in beiden Verkehrsrichtungen. Sie werde entsprechend ausgeschildert.

Fußgänger und Radfahrer müssen den Bahntunnel von der Gerberstraße zum Parkplatz am Gries nutzen.