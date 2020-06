Bald klingt wieder Musik aus dem Kurpark Bad Klosterlausnitz

Im Kurpark sollen künftig wieder Konzerte an der Kurparkbühne möglich sein. Den Auftakt für die sonntägliche Konzertreihe am frühen Nachmittag geben am 28. Juni, um 14.30 Uhr, die „Waldspitzbuben“. An den nachfolgenden Sonntagen wird bis zum 13. September ein Nachmittagskonzert stattfinden. Flyer mit den Konzertangeboten sind in der Touristinformation erhältlich“, informiert Ute Meisner von der Touristinformation im Kurmittelhaus. Allerdings müssen sich Besucher auf weniger Sitzplätze einstellen, weil nicht alle Bänke vor der Kurparkbühne aufgrund der Abstandsregeln genutzt werden können, erklärt sie.