Barocker musikalischer Weihnachtsglanz in Eisenberg

Als jährlicher musikalischer Höhepunkt im Chorleben der Kantorei Eisenberg gilt die Aufführung eines chorsinfonischen Konzertes am dritten Weihnachtstag. Bewährte Mitwirkende waren auch diesmal wieder Christopher Hausmann am Continuo sowie Musiker und Musikerinnen vom Reussischen Kammerorchester Gera. Als Solisten wirkten mit die Sopranistin Sara Mengs, die ihre Kindheit in Eisenberg verlebte, die Altistin Anna-Lena Kaschubowski, der Tenor Florian Neubauer und als Bass und an den Pauken Tobias Mengs.

25 Chorsänger, 4 Solisten und 13 Orchestermusiker entzündeten unter der erfahrenen Leitung von Kantor Philipp Popp, der das Programm ideenreich zusammengestellt und mit der Kantorei seit Mitte August einstudiert hatte, ein wahres Feuerwerk an barocken Klängen in der gut besuchten Eisenberger Stadtkirche St. Peter.

Thematischer Schwerpunkt war in diesem Jahr die Lobpreisung von Jesus zu Ehren seiner Namensgebung, nach der Bibel am 1. Januar. Begonnen wurde mit dem vom Chor kraft- und schwungvoll gesungenen Musikstück „Gloria in excelsis Deo“ (Ehre sei Gott in der Höhe) des spätbarocken italienischen Komponisten Antonio Vivaldi , der vorrangig durch eine Vielzahl von Opern bis heute bekannt ist.

Weihnachtsoratorium war der Höhepunkt

Höhepunkt war aber der hinreißende, mit viel Freude vorgetragene Teil IV des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach, bei dem Chor und Solisten durch den Wechsel von Rezitativ, Arie und Choral, begleitet von lieblichem Hörner- und Oboenklang, die Zuhörer begeisterten. Hier zeigte sich erneut die stetig gewachsene musikalische Qualität der Kantorei. Einmalig im Weihnachtsoratorium, wurde von Bach in dieser Kantate dem Duett von Sopran und Oboe eine Echostimme zugesellt.

Dritter im Bunde der barocken Komponisten war Vincent Lübeck, dessen Weihnachtskantate „Willkommen süßer Bräutigam“ von den jungen Solisten nuanciert, mit stimmlicher Präzision und Ausdruckskraft dargeboten wurde. Den Abschluss des Konzertes bildete die Bach’sche Vertonung des altehrwürdigen Luther-Chorals, die Weihnachtskantate „Gelobet seist du, Jesu Christ“, bei der noch einmal Sänger und Musiker ihr Können und die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren unter Beweis stellen konnten. Die Besucher, von denen sich viele Jahr für Jahr den Besuch des Weihnachtskonzertes nicht mehr entgehen lassen, quittierten dies mit langem Beifall und der Bitte nach einer Zugabe, die gern gegeben wurde.