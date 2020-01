Bau kann starten fürs DRK-Pflegequartier in Stadtroda

Neues Jahr, gute Nachrichten: In Stadtroda kann mit dem Bau eines zukunftsweisenden Großprojektes begonnen werden. Für das geplante Wohn- und Pflegequartier in der Altstadt liegt dem Investor, dem DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda, die Baugenehmigung vor. Das bestätigte Stefanie Wüstenhagen, Referentin des DRK-Vorstandsvorsitzenden Peter Schreiber.

Voraussichtlich Ende Februar soll auf der Marktquartier-Brache mit den Tief- und Rohbauarbeiten begonnen werden. Zuvor ist am 7. Februar noch die erforderliche Beweissicherung vor Baubeginn geplant. Diese dient generell der Feststellung des Zustandes rund um die Baustelle. Ein Sachverständiger wird die Beweissicherung an Bauteilen wie Fassaden und Zäunen benachbarter Gebäude und Grundstücke durchführen.

Mitte Februar steht der Abriss eines Schuppens auf dem Grundstück an, danach kann mit dem Neubau begonnen werden. Voraussichtlich Anfang 2022 soll das DRK-Wohn- und Pflegequartier fertiggestellt sein. Senioren und pflegebedürftige Menschen können dort künftig in unterschiedlichen Wohnformen zusammenleben.

Unter anderem entstehen 30 seniorengerechte Wohnungen für jeweils ein bis zwei Personen. Foto: Foto: Ute Flamich

Drei Gebäudekomplexe werden dem DRK zufolge entstehen: Haus A, B und C. Haus A und B sollen miteinander verbunden werden. Insgesamt wird eine Netto-Raumfläche von 5000 Quadratmetern geschaffen. Die Hauseingänge der Gebäude werden neue Adressen erhalten und „Hinter der Herrenstraße“ 1a, 1b, 1c und 1d heißen.

Konkret entstehen werden 30 seniorengerechte Wohnungen für jeweils ein bis zwei Personen. Die Wohnungen sind zwischen 51 und 79 Quadratmeter groß. „Erste Interessenten dafür haben sich bereits bei uns gemeldet und sind in eine Liste aufgenommen worden“, sagt Stefanie Wüstenhagen.

Zusätzlich ist auf etwa 440 Quadratmetern eine Wohngemeinschaft mit zwölf Apartments geplant. Die Größe der einzelnen Apartments, die alle über ein eigenes Bad verfügen, liegt zwischen 25 und 27 Quadratmetern. Für künftige Bewohner werden außerdem Gemeinschaftsbereiche geschaffen. Auf weiteren etwa 313 Quadratmetern wird eine Tagespflege mit 17 Plätzen eingerichtet.

DRK steht in engem Kontakt zu möglichem Einkaufsmarkt-Betreiber

„Eine sinnvolle Ergänzung des Wohnquartiers bilden ein Lebensmittelgeschäft, weitere Gewerbe, eine DRK-Sozialstation sowie eine DRK-Begegnungsstätte“, sagt Stefanie Wüstenhagen. „Mit einem möglichen Betreiber des Einkaufsmarktes stehen wir in engem Kontakt“, ergänzt sie auf Nachfrage.

Dank des Neubaus mit den unterschiedlichen Wohn- und Betreuungsformen sei es dem DRK künftig noch besser möglich, auf „die individuellen sowie tatsächlichen Bedarfe jedes einzelnen Nutzers eingehen zu können“. Besonderer Wert werde auf das Miteinander aller Quartier-Nutzer und auf ein generationsübergreifendes Zusammenleben gelegt, heißt es seitens des Kreisverbandes.

Investition von etwa 11,2 Millionen Euro

In das Bauvorhaben investiert werden etwa 11,2 Millionen Euro. Die Hauptfinanzierung erfolge über ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. „Zudem haben wir Fördermittel der Deutschen Fernsehlotterie in Höhe von 295.000 Euro eingeworben. Wir erhalten auch ein gefördertes Revolvingfonds-Darlehen in Höhe von 500.000 Euro“. Beim Revolvingfonds handelt es sich um Kreditmittel des Bundes, die in den neuen Bundesländern für den Sanierungsbedarf oder Neubau von sozialen Einrichtungen vergeben werden.