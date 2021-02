Wintereinbruch im Saale-Holzland: Feuerwehren helfen bei Herzinfarkt und bei umgestürzten Bäumen

Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz. Die Wehren in Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz sind auf den Straßen im Saale-Holzland-Kreis unterwegs.

Seit 6 Uhr ist am 8. Februar die Stützpunkt-Feuerwehr Hermsdorf im Bereitschaftseinsatz. Vorrangig galt es Not- und Rettungskräfte zu Einsätzen beziehungsweise bei der Fahrt zu den Krankenhäusern zu begleiten. Unter anderem sicherte die Hermsdorfer Feuerwehr einen Transport eines Rettungswagens von der Bad Klosterlausnitzer Moritz Klinik zum Eisenberger Waldklinikum. Außerdem übernahmen speziell ausgebildete Kameraden der Feuerwehr Hermsdorf einen medizinischen Notdiensteinsatz, um einen Herzinfarkt-Patienten in Hermsdorf rasche Hilfe zukommen zu lassen.