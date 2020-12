Beschmierte Tore, Beleidigungen und ein Kinderfahrrad ohne Besitzer

Toreinfahrt beschmiert

Unbekannte „verewigten“ sich mit mehreren Graffitis an einer Toreinfahrt in der Jenaer Lutherstraße. Den Zeitraum der Tat konnten die Eigentümer nicht näher eingrenzen. Ebenso ist die Schadenssumme bisher unbekannt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Wohnungseinbruch scheitert

Donnerstagabend teilte ein Wohnungseigentümer Einbruchsspuren an seiner Haustür mit. Unbekannte versuchten sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Mieters zu verschaffen. Ein Öffnen der Tür gelang nicht. Da noch frische Blutspuren am Schließblech festgestellt wurden, verletzte sich der Täter vermutlich bei der Tat. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

E-Bikes entwendet

Im Zeitraum vom 16. zum 17. Dezember gelangten Unbekannte in einen Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Dornburger Straße. Hier standen unter anderem zwei E-Bikes, welche die Langfinger entwendeten. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt.

Wem gehört das Kinderfahrrad

Hinweise zu diesen Fahrrad erbittet die Polizei unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de Foto: Polizei

Am Mittwoch gegen 19 Uhr wurde nach einem Bürgerhinweis das im Foto gezeigte Kinderfahrrad „Spacy“ in der Theobald-Renner-Straße in Jena nahe der dortigen Baustelle sichergestellt. Die Polizei fragt: Wer erkennt das Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Gegenseitig beleidigt

Eine 52-jährige Frau aus Stadtroda meldete sich am Donnerstagmittag bei der Polizei und gab an, bedroht zu werden. Es soll sich um eine Person handeln, welche aktuell noch in ihrem Auto sei. Die Beamten beruhigten die Situation. Tatsächlich kam es zu Beleidigungen durch die 33-jährige Fahrerin. Dies war jedoch die Reaktion auf Beleidigungen des 56-jährigen Begleiters der Mitteilerin gegenüber der jüngeren der beiden Frauen. Es wurden zwei Strafanzeigen aufgenommen.

Reimahg-Tor beschädigt

Der Verein für Geschichte und Forschung Walpernberg teilte der Polizei mit, dass das Eingangstor der Reimahg beschädigt wurde. Unbekannte verbogen das Anschlagblech des Eingangstores und beschädigten zudem ca. vier Meter der Umzäunung. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.

Versuch mit „Hörnern zu fliegen“ scheitert

Gegen 15 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Kahla einen Ladendieb. Der 13-Jährige hatte versucht eine Flasche Alkoholika sowie einen Energydrink zu entwenden, konnte aber durch Mitarbeiter des Marktes gestellt werden. Nach der polizeilichen Anzeigenaufnahme wurde der Teenager seinen Eltern übergeben.

