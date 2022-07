Betrunkener Motorradfahrer verursacht Unfall in Magersdorf

Magersdorf. Ein 69-jähriger angetrunkener Motorradfahrer fuhr in Magersdorf im Saale-Holzland-Kreis in ein anderes Motorrad.

Am Sonntagvormittag fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Motorrad in Magersdorf im Saale-Holzland-Kreis in ein anders Motorrad. Der Mann fuhr laut Polizei in Richtung Untergneus.

Als er auf die Kreisstraße auffahren wollte, übersah er eine Kawasaki die bereits auf der Straße war. Der 69-Jährige fuhr in den 53-Jährigen, beide verletzen sich dabei laut Polizei leicht.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 69-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert 0,73 Promille zeigte. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

