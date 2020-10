Die Bürgerinitiative (BI) „Holzland“, die mit fünf Vertretern eine eigene Fraktion im Kreistag Saale-Holzland stellt, will sich mit Macht gegen den geplanten Schrägaufzug zur Leuchtenburg stellen.

Am Donnerstag will Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gemeinsam mit Olympiasiegerin Kristina Vogel auf der Burg einen millionenschweren Fördermittelbescheid für den Bau der Anlage an Vertreter der Stiftung Leuchtenburg überreichen.

Für die BI-Kreistagsfraktion ist der Bau des Schrägaufzuges nicht die Lösung, um die Leuchtenburg zur ersten barrierefreien Höhenburg Deutschlands zu machen. „Das ist Luxus pur und reine Steuerverschwendung“, kritisierte BI-Kreistagsmitglied Christian Nitsch. Innerhalb der Fraktion sei man sich mehrheitlich darüber einig, dass es eine andere, sinnvollere Lösung für die Barrierefreiheit der Leuchtenburg geben könne. Nitsch verwies gemeinsam mit Frank Dathe von der Bürgerbewegung Seitenroda darauf, dass man beispielsweise in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen mit Elektromobilen auf die Burg bringen könnte. „Zumal es oben auf der Burg seit 2014 bereits eine funktionsfähige E-Ladestation für Autos gibt, die noch nie genutzt wurde“, ergänzt Dathe.

Die BI-Kreistagsfraktion will mit einem offenen Brief an Tiefensee, einer Resolution oder einem Kreistagsbeschluss das Thema Aufzug auf der Tagesordnung halten. Zugleich erklärte sich die Fraktion solidarisch mit denjenigen Seitenrodaer Gemeinderäten, die mit ihrem Nein die aktuellen Planungen für den Aufzug vorerst auf Eis legten.