Biber hinterlässt Spur an der Weißen Elster bei Ahlendorf

Für die Mitglieder des Fördervereins Elsteraue ist das eine ganz tolle Entdeckung. Entlang der Weißen Elster in der Nähe von Ahlendorf haben sie Spuren entdeckt, die offenbar von einem Biber stammen, erzählt Helmut Wunderlich, stellvertretender Vorsitzende im Förderverein. Sein Fördervereinsmitglied Jürgen Fuchs habe ihn am Freitag darauf aufmerksam gemacht, dass er auf eine Spur gestoßen sei, informierte Helmut Wunderlich. bei einem Vororttermin am Sonnabend wollte Helmut Wunderlich selbst einmal die Stelle direkt an der Weißen Elster in Augenschein nehmen. Und siehe da: Eine junge Weide, typisch für Biberbissspuren nicht gänzlich durchgenagt, hatte das Gleichgewicht verloren und war in Richtung Elster gefallen. Nach Begutachtung der Bissspuren teilt Helmut Wunderlich die Auffassung von Vereinsmitglied Jürgen Fuchs. „Ich gehe davon aus, dass es ein Biber gewesen ist. Damit wäre es wahrscheinlich, das der Biber offenbar auch diesen Lebensraum an der Weißen Elster bei Ahlendorf wohl erobert und in Besitz nimmt“, freut er sich. Die Frage, ob er oder einer der Fördervereinsmitglieder in der Gegend schon mal einen Biber entdeckt habe, muss der stellvertretende Vorsitzende allerdings verneinen. Bisher habe man das vorwiegend nachtaktive Tier nicht entdecken können. Aber man werde weiterhin das Areal aufmerksam beobachten, sagte er.

Der Biber gilt als streng geschützte Art und wird in der Roten Liste in Deutschland als gefährdete Art eingestuft. Wie Jürgen Fuchs in einer Information mitteilt, stellt das Vorkommen von Bibern in der Natur eine Bereicherung der Artenvielfalt dar. Die Gewässer- und Auendynamik nehme zu, Lebensräume für seltene Arten wie Amphibien. Libellen bis hin zur Vogelwelt werden geschaffen. Unter anderem steige die Fischpopulation in Bibergewässern auf Grund der Struktur und der geschaffenen Unterstellmöglichkeiten an. Durch das Vorhandensein des Bibers erfährt die Uferbepflanzung sozusagen eine Kur und könne seinen Bestand natürlich Verjüngen. Ebenso sehe Jürgen Fuchs eine Reihe von Vorteilen durch den Biber. So nennt er unter anderem die Biotopentwicklung, Gewässerreinigung- und Grundwasserneubildung bis hin zu den nachweisbar durch Biber geschaffene renaturierte Flächen.

Der Förderverein Elsteraue, so Helmut Wunderlich, sei vor zwei Jahren gegründet worden und widme sich der Landschaftspflege und dessen Schutz. Die Mitglieder haben sich auch zusammen gefunden, um gegen das Ansinnen „einen Kiesabbau auf einer 6,5 Hektar großen, derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen Ahlendorf und Crossen, entlang der Weißen Elster“, vorzugehen, erläutert Wunderlich. Für das geplante Vorhaben sei das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. „Allein unser Verein hatte über 20 Argumente in einer schriftlichen Stellungnahme aufgeführt, die aufzeigen, welche Auswirkung der geplante Kiesabbau für Flora, Fauna, aber auch für den Hochwasserschutz bis hin zum Landschaftsbild habe. „Mündlich angehört wurden wir aber nicht“, zeigt sich der stellvertretende Vorsitzende verwundert. Derzeit laufe das Genehmigungsverfahren, in dem Maßgaben für die Bereiche Freiraumsicherung, Landwirtschaft und Hochwasserschutz geprüft.

Im Internet zur Einsicht über die landesplanerische Beurteilung: www. thueringen.de/th3/tlvwa/raumordnung