Bienenexperte berichtet in Gernewitz über seine Nepalreise

Dass sich bei Jürgen Gräfe, Bienenexperte und Chef des Stadtrodaer Imkervereins, vieles um die honigproduzierenden Insekten dreht, daraus macht er kein Hehl. Und bei der im Oktober 2019 angetretenen Bienen-Kulturreise nach Nepal galt sein Interesse vordergründig der Biene, gab Gräfe am Mittwoch beim Vortrag „Menschen, Land und Imkerei“ im Gernewitzer Strohatelier freimütig zu. Doch Nepal faszinierte ihn weit mehr.

In Nepal, das über unterschiedliche Landschaften mit Bergmassiven von 7000 Metern und höher verfügt, aber auch über Regionen, in denen tropische- und subtropische Klimaverhältnisse herrschen, sei er auf überaus herzlich reagierende Einheimische getroffen. Egal ob junge oder ältere Leute, der Kontakt war immer rasch hergestellt, erzählte er.

Kathmandu, die Händlerschar und die Tempel

„Wenn ich sie fragte, ob ich ein Foto machen dürfe, strahlte immer eine Freundlichkeit zurück. Das hat mich beeindruckt“, erzählt Gräfe. Die Gespräche waren geprägt von Aufgeschlossenheit, ergänzt er. Verständigt habe man sich auf Englisch, weil junge Leute die Sprache schon in der Schule erlernen. Einblick über seine Eindrücke vom Land und vor allem den Leuten vermittelte Jürgen Gräfe mit tollen Fotografien. Darunter unter anderem vom – für Europäer chaotisch scheinenden – Stadtverkehr in der Hauptstadt Kathmandu, der Händlerschar und den Tempeln, die das Stadtbild prägen. Und immer wieder eingefangen: lächelnde Einheimische.

Dennoch durften Erzählungen über die nepalesische Imkerei nicht fehlen. Er berichtete über die spektakuläre und nicht ungefährliche Honigernte der Nepalesen, die an steilen Felsen den Honig der Kliffhonigbiene ernten. Aber auch von der klassischen Imkerei mit Beuten am eigenen Häuschen. Nepalesischer Honig, so Gräfe, sei vielfach wässriger als europäischer Honig. „Für uns ist er geschmacklich gewöhnungsbedürftig“, schildert er. Dafür zeigen die nepalesischen Bienen gegenüber der europäischen Biene ein ruhigeres Verhalten, ergänzt er.