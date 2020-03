Bioenergiedorf Schlöben will weiter wachsen

Ein kalter Wind weht über die Flur von Mennewitz. Wohl dem, der im Ort eine funktionierende Heizungsanlage und genügend Brennstoff auf Vorrat hat.

In zahlreichen Schlöbener Gehöften und Häusern muss man sich um beide Dinge keine Gedanken machen. Wer Mitglied in der Genossenschaft „Bioenergiedorf Schlöben“ ist, wird nicht nur auf Jahre hinaus zu einem konstanten Preis mit Fernwärme versorgt, sondern braucht sich auch bei einer Havarie keine Gedanken zu machen. „Reparaturen werden bei den Mitgliedern unverzüglich und ohne Entgelt durchgeführt“, sagt Schlöbens Bürgermeister Hans-Peter Perschke, der der maßgebliche Initiator für die Gründung der Bioenergiedorf-Genossenschaft war, die 2009 ins Leben gerufen wurde.

19 weitere Grundstücke im Blick

Die Bioenergiedorf-Genossenschaft, sie ist eine für die Region und darüber hinaus beispiellose Erfolgsgeschichte, die auch in den kommenden Jahren fortgeschrieben werden soll. So sollen noch in diesem Jahr 19 Grundstücke in Mennewitz an das Fernwärmenetz der Genossenschaft angeschlossen werden. Wie auch in der Vergangenheit geschehen, treten dabei die Genossenschaft und die Gemeinde Schlöben partnerschaftlich in Aktion. So investiert die Genossenschaft 400.000 Euro für die die Erweiterung des Netzes, im Rahmen der Dorferneuerung für Mennewitz sollen weitere 200.000 Euro für die Erneuerung von Straßen, der Beleuchtung und anderen Dingen ausgegeben werden. „Vorgespräche mit dem Zweckverband oder der TEN Energienetze fanden bereits statt“, sagt Perschke.

6,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt

Rund 6,2 Millionen Kilowattstunden Strom hat die Genossenschaft allein im vergangenen Jahr in das Stromnetz eingespeist, die bereitgestellte Wärmemenge lag bei 2,5 Megawattstunden. Die Idee, mit Biogas Strom zu erzeugen und mit der Abwärme Häuser zu heizen oder für die Trocknung von Getreide des Agrarunternehmens „Wöllmisse“ Schlöben bereitzustellen, rechnet sich. Zwar erhielten die 110 Genossenschafter, die mindestens vier Anteile für je 500 Euro zeichnen mussten, bislang keine Dividende. Allerdings hatte die Genossenschaft dank der Bildung von Rücklagen auch kein Problem, zwei der drei Blockheizkraftwerke (BHKW) von Zünd-/Gasstrahlern auf reine Gasmotoren umzustellen. Notwendig war die Umstellung für 100.000 Euro nach einem Gerichtsurteil. So muss die Schlöbener Genossenschaft rückwirkend den Technologiebonus zurückzahlen, weil Gasstrahler nicht unter diese Vergütung fallen.

Gedanken machen für die Zukunft

Die Umrüstung verdeutlichte auch, dass man sich in der Genossenschaft jetzt schon Gedanken für die Zukunft machen sollte. Wer als Genossenschafter Fernwärme bezieht, zahlt knapp 60 Cent für die Fernwärme, die man mit einem Liter Heizöl herstellen könnte. „Das ist ein unschlagbarer Preis“, sagt Perschke. Nun könnte man das auf 20 Jahre angelegte Bioenergiedorf-Modell einfach ausschleichen lassen, wenn die Vergütung für die Stromeinspeisung ausläuft und die vorhandenen Anlagen abgeschrieben und bezahlt sind. „Es wäre auch in den letzten Jahren eine ordentliche Dividende für die Genossenschafter drin“, sagt Perschke. „Aber will man das wirklich?“

Deshalb macht man sich bereits Gedanken, wie das Geschäftsmodell nach den 20 Jahren aussehen könnte. „Denkbar wäre, Methan als Treibstoff der Zukunft für das Agrarunternehmen zu produzieren und die Abwärme weiterhin für die Fernwärme zu nutzen“, wirft Perschke einen Blick in die Zukunft.