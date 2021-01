Bis heute Debatten über Luthers Spuren im Saale-Holzland

Die Luther-Grundschule in Eisenberg ist längst nicht die einzige Erinnerung an den Reformator in der Region Saale-Holzland.

Mit Martin Luther ist es ein wenig wie mit Johann Wolfgang Goethe und anderen großen Namen. Bis heute schmücken sich Regionen und Gemeinden gern damit, wenn sie auch nur die kleinste Verbindung zu den Persönlichkeiten nachweisen können. Das reicht bis hin zu Hinweisschildern in Tourismusregionen, die auf Kurzaufenthalte der Berühmtheiten verweisen. Einen humorvollen Umkehrschluss bilden hingegen nicht ganz ernst gemeinte Plaketten, mit denen explizit auf das Gegenteil hingewiesen wird: „Hier war Goethe nie.“ Damit vermarktet nicht nur ein Unternehmen in Weimar seine Design-Apartments.

Aber zurück zu Luther. Der Reformator ist vor ziemlich genau 500 Jahren – am 3. Januar 1521 – von Papst Leo X. exkommuniziert worden. Es schlossen sich das Verhör Luthers vor dem Reichstag in Worms durch Kaiser Karl V. und Luthers Bibelübersetzung während Luthers Zeit auf der Wartburg an. Grund genug, einmal auf die Spuren Luthers im Saale-Holzland-Kreis zu blicken. Und derer gibt es reichlich. In der Kreisstadt Eisenberg etwa verdankt die Grundschule „Martin Luther“ dem Initiator der Reformation ihren Namen. Im Lutherjahr 2017, mit dem des Anschlags der 95 Thesen in Wittenberg und dem Beginn der Reformation gedacht wurde, erhielt das Schulgebäude dank der Initiative des Fördervereins ein neues Namensschild und die Schule gestaltete eine Projektwoche rund um das Thema Reformation.

Wanderwege und Lutherbäume

Auf der anderen Seite des Landkreises wiederum können Gäste und Einheimische seit einigen Jahren auf dem Lutherweg von Hummelshain über Kahla bis nach Jena wandern. Auf der Internetseite www.lutherweg.de heißt es etwa zur Leuchtenburg: „Malerisch hoch über dem Tal liegt die heute fast 800-jährige Anlage, die zahlreiche Touristen in den Bann zieht. In den Folgejahren der Reformation wurden zahlreiche Prozesse gegen religiös Andersdenkende auf der Leuchtenburg geführt.“

Doch nicht nur Wanderwege erinnern im Saale-Holzland an Martin Luther. Wie vielerorts in Deutschland wurden auch hier über die Jahrhunderte Lutherbäume gepflanzt und erhalten. Die Internetseite www.lutherbaum.de listet etwa die Luthereiche in Silbitz auf: „Der Baum wurde zum Gedenken an das Reformationsjubiläum 1844 gepflanzt“, heißt es da. Auf dem Namensschild der Luthereiche in Trockenborn ist hingegen das Datum 10. November 1883 vermerkt. Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen vom Oktober 2012 hingegen zitiert Artur Horlemann, den Chronisten der Gemeinde Zschorgula – heute Ortsteil von Schkölen – wie folgt: „1817 soll die auf dem Dorfplatz stehende starke Eiche gepflanzt worden sein. Von den älteren Leuten wurde sie um 1905 als Luthereiche bezeichnet. Jedenfalls ist die Eiche zur Erinnerung an die 300-jährige Wiederkehr der Reformation durch Luther gepflanzt worden.“

Emmerlich und Luther

Einer der bekannteren Söhne Eisenbergs, der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich, berichtet in der Broschüre „Lutherland Thüringen“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zum Reformationsjubiläum 2017 Folgendes: „In Eisenberg erzählte man sich über viele Jahre, dass Luther in St. Petri gepredigt haben soll. Mittlerweile weiß man, dass er dort eine Predigt gehört hat und er fand sie sehr schlecht.“

Umstritten ist, ob der Reformator auf dem Weg zum Reichstag nach Worms im Jahr 1521 in Eisenberg genächtigt hat. Als belegt gilt hingegen der Umstand, dass im kleinen Walpernhain im äußersten Nordosten des Landkreises Nachfahren Martin Luthers gelebt haben. „Mehr als 300 Jahre nach Luther haben nachweislich Nachfahren von ihm in dem kleinen Dorf nahe dem Ursprungsland der Reformation gelebt. In der Wehrkirche, die ihren Beginn im 12. Jahrhundert hat und zu den ältesten Gotteshäusern in Thüringen zählt, sind Nachfahren von Martin Luther getauft worden“, hieß es 2016 in der OTZ. Demnach hatte der Ortschronist Olaf Strandt zudem einen Artikel in den Zeitzer Neusten Nachrichten von 1936 gefunden. Walpernhain sei demzufolge der Geburtsort von fünf Luthernachkommen, die dort als Kinder des Gutsbesitzers Karl Wilhelm Lebrecht Sartorius und seiner Ehefrau Minna Berta, geb. Schede, das Licht der Welt erblickt haben.

In Thiemendorf, Ortsteil der Gemeinde Heideland, sorgte Luther erst kürzlich wieder für Gesprächsstoff. Denn dort ist man ebenfalls überzeugt, dass der Reformator auch hier einmal einen Zwischenstopp für eine Predigt eingelegt hatte. Und angesichts der Lebensgeschichte des vielgereisten Theologieprofessors ist das sicher kein Ding der Unmöglichkeit.