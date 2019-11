„Blauer Bock“ heißt künftig „CityCube Hermsdorf“

Ein großes Gebäude, eine große Vision: Seit Juni dieses Jahres befindet sich der „Blaue Bock“ in Hermsdorf in Eigentum der MEMH Immobilienverwaltung. Diese ist eigens für den Erwerb der in den 1960er Jahren entstandenen ehemaligen Konzernzentrale der Keramischen Werke gegründet worden. Das Unternehmen wird derzeit von den drei Managern Knuth Baumgärtel, Martin Sellen und Maik König geführt. Wie die zwei Geschäftsführer und Prokurist König jetzt mitteilen, haben nicht nur weitere Sanierungsarbeiten in dem 8.000 Quadratmeter großen Gebäude begonnen. Der „Blaue Bock“ soll künftig mit „CityCube Hermsdorf (CCH)“ auch einen neuen Namen tragen und zudem ein neues Aussehen bekommen.

Unter anderem besteht die Idee, die Räumlichkeiten in der obersten Etage zu vergrößern, damit die Dachfläche besser genutzt werden kann. „Eine Art Saal für 300 Personen mit schönem Blick auf das Stadthaus könnte dort zum Beispiel entstehen“, sagte Maik König. Eine geplante Fassadengestaltung sieht bodentiefe Fenster in jedem der vier Stockwerke vor, so dass lichtdurchflutete Räume entstehen. „Ich würde mich freuen, wenn der CityCube im neuen Gewand die Modernität und Strahlkraft für die Zukunft des Standortes Hermsdorf ausstrahlt und den Stolz wiedergibt, den die Menschen sich von ihm versprechen. Durch den CityCube entsteht symbolisch eine Gebäudestruktur, welche die Größe, Modernität und Internationalität des Standortes deutlich machen“, sagte Knuth Baumgärtel. Innen wird saniert, auf dem Grundstück beräumt und abgesichert Der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen hatte die Immobilienverwaltung das Gebäude in diesem Sommer abgekauft – und es damit vor dem Abriss gerettet. „Die LEG hatte bereits mit der Entkernung begonnen, das kam uns jetzt ein Stück weit zugute“, sagte Maik König. Er informierte, dass derzeit weitere notwendige Demontagen im Innenbereich erfolgen. Zudem wird das Grundstück momentan durch Mitarbeiter der Firma Micro-Hybrid, eine der zwei Gesellschafter der MEMH Immobilienverwaltung, beräumt und abgesichert. Sträucher werden weggeschnitten, die Fernwärmeleitung ist erneuert worden. Parallel zu den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird sich auch mit dem neuen Nutzungskonzept des für Hermsdorf zu einem Wahrzeichen gewordenen Hauses befasst. „Bis Ende Januar 2020 sammeln wir dafür erst einmal Ideen. Bis dahin können sich Interessierte auch noch um Flächen bewerben“, sagte König. Derzeit sei noch alles offen, gebe es zwar viele Vorschläge aber noch keine endgültigen Entscheidungen. „Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass ein Fitnessstudio einzieht, das nicht nur, aber vor allem, von den Mitarbeitern des Tridelta Campus genutzt werden kann“, sagte der Prokurist. Dafür gebe es sogar schon einen Bewerber. „Auch für ein modernes Café, was wir uns ebenfalls gut vorstellen könnten, gibt es bereits einen Interessenten.“ Aus Jena sei seitens einer örtlichen Behörde bereits Interesse an dem Bau bekundet worden. Es habe Nachfragen gegeben, ob ein Hotel und ein Wellnessbereich im „Blauen Bock“ geschaffen werden könnten. Bestand ursprünglich der Wunsch und auch der Bedarf, dass die Firma Micro-Hybrid Electronic das Gebäude selbst nutzt für zum Bespiel Geschäftsleitung, Vertrieb, Verwaltung und Showroom, könne man sich nun durchaus auch vorstellen, das gesamte Haus an einen einzigen großen Interessenten zu vermieten. „Wie gesagt, das wird sich alles zeigen, jetzt werden erst einmal Ideen und Bewerbungen gesammelt, um dann zu eruieren, wie der CityCube künftig genutzt werden kann.“ Viele neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden Sicher sei, dass viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden und das Gebäude zu einem „Hingucker“ werden wird, sagte König. Die Planung sieht vor, dass bis Ende des Jahres 2020 saniert wird und ab 2021 neue Gewerbe den CityCube Hermsdorf beziehen können. „Während der letzten Zeit waren viele Meilensteine hin zum Erwerb dieses einmaligen Gebäudes zu bewältigen. Ich bin sehr froh, dass wir von der ersten Idee bis zur Investition alles geschafft haben und nun endlich mit der Planung für die Zukunft beginnen können. Besonders freut mich das positive Feedback aus der Bevölkerung.“