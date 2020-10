Bobeck beklagt miesen Zustand der Ortszufahrt

Für die Bobecker ist es ein tägliches Ärgernis, wenn sie aus ihrem Ort die Zufahrtsstraße in Richtung Landstraße 75 passieren müssen, um auf Arbeit oder zum Einkauf zu gelangen. Der Zustand der über 800 Meter langen Kreisstraße sei sehr schlecht. Seit Jahrzehnten warten die Bobecker auf eine Sanierung. „Lediglich geflickschustert wird an der Straße, wie wieder vor ein paar Wochen. Das macht es nicht besser. Befahren kann man die Straße eigentlich nur im Schritttempo. Der Straßenbelag gleicht einem Flickenteppich“, verkündet Einwohner Hartmut Marx den Ärger im Namen der Dorfbewohner.

Unsere Zeitung fragte im Landratsamt des Kreises nach, ob eine Sanierungsaussicht für die Kreisstraße 108 in naher Zukunft bestehe. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes einräumte, sei die 842 Meter lange Kreisstraße in der Tat in einem desolaten Zustand: Die Note 5 ist sogar amtlich. Allerdings stehe sie derzeit nicht in einem nach Dringlichkeit aufgelisteten Investitionsprogramm, räumt man in der Kreisverwaltung ein. Im Saale-Holzland-Kreis gebe es erheblichen Sanierungsbedarf beim Kreisstraßennetz. Insgesamt seien etwa 54 Kilometer der Kreisstraßen im Landkreis mit der schlechtesten Zustandsnote belegt.