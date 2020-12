Immer wieder nur notdürftig geflickt: die marode Kreisstraße in Bollberg.

Bollberg. Berüchtigte Huckelpiste in Bollberg soll 2021 endlich saniert werden

Schlusspunkt in Sicht in einer unendlichen Geschichte: Einstimmig hat der Kreisausschuss des Kreistages Saale-Holzland der Sanierung der Kreisstraße K 102 in Bollberg seine Zustimmung gegeben. Damit scheint der Weg geebnet, dass die berüchtigte Huckelpiste im kommenden Jahr endlich saniert wird.