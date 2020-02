Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf sucht dringend Buchpaten

Die Zeit drängt: Dutzende Bücher, in denen handschriftliche Anmerkungen der beiden Tierforscher, des Vogelpastors Christian Ludwig Brehm (1787 bis 1864) und seines Sohns, „Thiervater“ Edmund Alfred Brehm (1829 bis 1884), zu finden sind, befinden sich in einem derart desolaten Zustand, dass sie umgehend einer restauratorischen Behandlung zugeführt werden müssen, wenn man die Werke für die Nachwelt retten will. „Die Lage ist dramatisch“, sagt Jochen Süß, Leiter der Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf.

Restauration aufwendig und teuer

Bereits vor einigen Wochen hatte Restaurator Christoph Roth aus Leipzig einen prüfenden Blick auf die gefährdeten Buchexemplare aus der Brehmschen Bibliothek geworfen, die derzeit im Kreisarchiv in Camburg deponiert sind. Roth traf ein vernichtendes Fazit: Insbesondere die Unikate unter den Büchern wiesen Fraßspuren von Insekten auf, sie sind von Schimmelpilzen befallen oder total verdreckt. Er erstellte auch eine erste Schätzung, wie viel die Restauration der Bücher kosten könnte: und zwar mehrere 10.000 Euro.

36 wertvolle Bücher im Fokus

Indes, die Restauration von Büchern ist nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. Leihweise sprang die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) in Jena der Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf zur Seite, indem man wenige Exemplare aus der Brehmschen Hausbibliothek restauratorisch in Angriff nahm. Süß war indes bewusst, dass das Engagement der ThULB nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann.

Um zunächst die 36 wichtigsten Bücher aus dem Brehmschen Nachlass zu retten, stellte der Gedenkstättenleiter einen Antrag auf Fördermittel an die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) in der Staatsbibliothek zu Berlin/Preußischer Kulturbesitz. Süß hofft, dass der Antrag über 30.000 Euro positiv beschieden wird. Immerhin konnte man bereits den notwendigen Eigenanteil von 5000 Euro zur Kofinanzierung nachweisen.

„Für den Eigenanteil haben wir die ersten 4000 Euro eingeworbenen Mittel aus den Buchpatenschaften und 1000 Euro von der Gedenkstätte bereit gestellt“, erklärt Süß. Allerdings reiche das Geld bei weitem nicht, um die übrigen rund 13.000 Druckwerke und Autographen aus der Sammlung zu reinigen oder zu restaurieren.

Jeder Euro wiegt doppelt schwer

Deshalb appelliert Süß an alle Spendenwilligen, die Buchpatenschaft-Aktion zu unterstützen. „Schon eine Spende in Höhe von 5 Euro wäre für uns eine große Hilfe, da wir von der Koordinierungsstelle in Aussicht gestellt bekommen haben, dass wir im Jahr 2021 einen Sonderantrag auf Förderung stellen können.“ Konkret bedeutet dies, dass die Koordinierungsstelle in Aussicht gestellt hat, in gleicher Höhe Fördermittel bereitzustellen, wie Spendengelder vorhanden sind. Bei 20.000 Euro Spendengeldern wären dies unterm Strich 40.000 Euro, die man für die Buchrestauration einsetzen könnte.

Inzwischen haben auch wieder finanzkräftige Unterstützer der Brehm-Gedenkstätte ihre Unterstützung zugesichert. So wollen die Sparkassenstiftung Hessen-Thüringen und die Sparkasse Jena-Saale-Holzland eine größere Summe zur Verfügung stellen. „Wichtig sind aber auch die kleinen Beträge, die am Ende eine ziemlich große Summe ergeben können“, sagt Süß.

Inzwischen ist auch der von der neuen Volontärin Ulrike Specht entworfene Flyer, mit dem für eine Buchpatenschaft geworben werden soll, druckfertig. In den kommenden Tagen will man diese Flyer an geeigneten Stellen auslegen.

Wer jetzt schon für die Rettung der Brehm-Bücher spenden möchte, kann dies bereits tun: Alfred Edmund und Christian Ludwig Brehm-Stiftung IBAN: DE 13 8305 3030 0018 0479 04 Sparkasse Jena-Saale-Holzland, Verwendungszweck: Buchpatenschaft