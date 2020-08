„Brehms Welt“ eröffnet in Renthendorf seine Pforten

Das Brehm-Haus in Renthendorf wird nach achtjähriger Sanierung an diesem Wochenende feierlich wiedereröffnet.

Was vor acht Jahren in Renthendorf mit einem zwangsweisen Umzug begann, findet an diesem Wochenende mit einem Festakt seinen Abschluss: Im Beisein von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) wird am Sonnabend „Brehm Welt - Tiere und Menschen“ im Brehm-Haus eröffnet. Am Sonntag dann wird das neue Brehm-Museum für Besucher aus aller Welt seine Pforten öffnen.