Brücken-Provisorium über den Raudenbach kommt weg

Franz Straubinger, Geschäftsführer der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Forstverwaltung, fehlen kurz die Worte, nachdem er gemeinsam mit Revierförster Mario Schirmer das Brücken-Provisorium über den Raudenbach in unmittelbarer Nähe des Auslaufes des Hermsdorfer Klärwerkes in Augenschein genommen hat. „Die Konstruktion ist hochgradig gefährlich“, sagt Straubinger und verweist gleich auf mehrere Gefahrstellen, wie morsche Balken, glitschige und falsch verlegte Bretter, den an Bäumen angenagelten Handlauf mit scharfkantigen Astresten oder schlecht umgeschlagene Nägel, an denen man hängenbleiben kann. „Jetzt kann ich noch besser verstehen, dass die Leute bei der Berufsgenossenschaft die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als wir ihnen Bilder von dem Steg zeigten.“

Steg illegal zusammengezimmert Der Steg, vermutlich von Wanderfreunden oder Alteingesessenen mehr schlecht als recht zusammengezimmert, ist für die Forstverwaltung, der seit 2012 das gut 200 Hektar große Waldgebiet zwischen Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf und Oberndorf gehört, ein massives Problem. Da sich die Konstruktion auf dem Grund und Boden befindet, der der Forstverwaltung gehört, ist diese als Eigentümerin auch für die Verkehrssicherungspflicht zuständig. „Hier kann man sich bei einem Unglück als Eigentümer nicht auf eine waldtypische Gefahrenlage berufen“, erklärt Straubinger. So könnten Wanderer oder andere Waldbesucher den Eigentümer nicht verantwortlich machen, falls ihnen beispielsweise ein Ast auf den Kopf fällt oder sie beim Sturz über eine Wurzel sich ein Bein brechen. Anders verhalte es sich bei Brücken, Stegen, Bänken oder sonstigen von Menschen geschaffenen Bauwerken im Wald. „Bei diesen Anlagen greifen die Unfallverhütungsvorschriften.“ Sollte jemand beim Überqueren des Brückenbauwerkes etwas passieren, sei der Eigentümer voll haftbar. Brückenabriss in einer Woche Aus diesem Grund will die Hatzfeldt-Wildenburg’sche Verwaltung nun auch innerhalb einer Woche die Brücke abreißen lassen. Gespräche mit Hermsdorf hätten bislang leider nicht den erhofften Erfolg gebracht, gemeinsam eine Lösung zu finden, bedauert Straubinger. Selber habe man keinen Handlungsspielraum. „Es müsste sich jemand finden, der die Verantwortung über das Bauwerk übernimmt und der sich auch darum kümmert, dass eine allen behördlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechende Konstruktion über den Raudenbach errichtet wird“, erklärt der Geschäftsführer. Zudem müsste man auch klären, wer sich dann um die Pflege des Weges kümmert. Der für das Waldstück zuständige Revierförster Mario Schirmer hofft indes, dass man noch eine Lösung findet. „Rohmaterial für den Brückenbau könnten wir zur Verfügung stellen.“