Das BTU lädt am 1. Dezember zum Jahreskonzert ein.

Hermsdorf. Zum Jahreskonzert des Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchesters KWH Hermsdorf e.V. wird am 1. Dezember, um 15 Uhr eingeladen.

BTU-Jahreskonzert im Stadthaus in Hermsdorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BTU-Jahreskonzert im Stadthaus in Hermsdorf

Zum Jahreskonzert des Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchesters KWH Hermsdorf e.V. wird am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in das Stadthaus von Hermsdorf eingeladen. Erklingen werden zu dieser Veranstaltung Melodien aus verschiedenen Stilrichtungen. Es werden unter anderem Stücke gespielt aus dem britischen Filmklassiker „Brassed Off – Mit Pauken und Trompeten“ aus dem Jahr 1996. Weihnachtliche Gefühle werden sicher bei „Vitae Lux“, dem lyrischen Werk eines norwegischen Komponisten, aufkommen. Gesanglich dargeboten wird das Stück von Charlotte Enke.

Uwe Böttner, der Moderator des Jahreskonzertes, wird das Publikum nicht nur durch das Programm führen, sondern selbst auch singen.

Sicher ist auch, dass die traditionelle Blasmusik nicht zu kurz kommen wird. Auf neue und altbekannte Stücke, die einst schon Ernst Mosch gespielt hat, können sich die Konzertbesucher freuen.

Auch die BTU-Jüngsten, die „Ten 2 Teenies“, werden einige ihrer Titel präsentieren. Steffen Weber-Freytag, der musikalische Leiter, wird mit den Mädels und Jungs die musikalischen Fortschritte des vergangenen Jahres hörbar machen.

Der Eintritt ist auch in diesem Jahr frei.

1. Dezember, 15 Uhr: BTU-Jahreskonzert im Stadthaus Hermsdorf