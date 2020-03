Bürgeler Feuerwehr blickt optimistisch in die Zukunft

Selten sah man so viele gut gelaunte Gesichter bei einer Jahreshauptversammlung wie in Bürgel. Das lag möglicherweise auch daran, dass Stadtbrandmeister Daniel Standt, aber auch Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) eine durchweg positive Bilanz für das vergangene Jahr ziehen konnten.

Während Waschnewski darauf verwies, dass es in 20 Jahren nunmehr erstmals gelungen sei, den lange geplanten Zaun um das Feuerwehrgerätehaus in Angriff zu nehmen und dass anschließend in eine neue Schließtechnik sowie Tore für das Gelände investiert werden soll, verwies Standt unter anderem auf die hohe Bereitschaft der Kameraden, in die eigene Ausbildung zu investieren.

Einziger Wermutstropfen: Die über lange Jahre gepflegte Betreuung von Rauschwitz in Brandfällen bleibt wohl nicht mehr in Bürgel. Waschnewski sagte, man habe den Rauschwitzern ein Angebot von 4000 Euro unterbreitet, obwohl für die Aufgabenerledigung eigentlich 9000 Euro zu veranschlagen wären. Dies habe die Gemeinde abgelehnt. Er werde die Bürgeler Wehr jedenfalls nicht unter Wert verkaufen.

Standt erinnerte in seinem Bericht an die Einsätze im vergangenen Jahr. So musste die Bürgeler Wehr zu 57 Einsätzen ausrücken, in fünf Fällen handelte es sich um Fehlalarme oder der Einsatz konnte vorzeitig abgebrochen werden. Herausfordernd seien unter anderem die Brände in Großlöbichau, im Schöngleinaer Ortsteil Zinna und das große Feuer in Golmsdorf gewesen, erinnerte Standt.

Wie auch in den zurückliegenden Jahren hätten die Kameraden zahlreiche Ausbildungseinheiten absolviert. Über 2000 Stunden ihrer Freizeit hätten die Mitglieder der Einsatztruppe dafür geopfert. Zudem habe man zahlreiche ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet, etwa beim Anstrich des Schlauchturmes, der Verlegung von Kabeln für den neuen Digitalfunk oder beim Rückbau des alten Zaunes zwischen Sportplatz und dem Feuerwehrgerätehaus.

Der Stadtbrandmeister dankte der Stadt, insbesondere aber auch den zahlreichen Sponsoren bei der Erneuerung von Technik und Ausrüstung. Positiv habe sich das gemeinsame Agieren von Bürgel, Großlöbichau und Golmsdorf bei der Anschaffung von Überbekleidung für Atemschutzgeräteträger bemerkbar gemacht. Neben der neuen Bekleidung wurden unter anderem Chemieschutzanzüge, Schutzkleidung für die Jugendwehr, faltbare Leitkegel, ein Hohlstrahlrohr, ein Gasmessgerät, CO 2 -Warner, Wintermützen für die Jugend- sowie die Einsatzabteilung oder Waldbrand- und Löschrucksäcke angeschafft.

Derzeit in in der Bürgeler Wehr 56 Kameradinnen und Kameraden in der aktiven Einsatzabteilung, 27 Mädchen und Jungen sind in der Jugendwehr, 17 Männer gehören der Alters- und Ehrenabteilung an. Das Durchschnittsalter der Einsatztruppe liegt bei 36,5 Jahren.

Beförderungen und Auszeichnungen

Feuerwehrmann: Hendrik Horn, Lukas Welz, Niklas Haase, Ole Schima, Andreas Richter

Oberfeuerwehrmann: Marlon Kirchberg

Oberlöschmeister: Günter Schröder, Rene Burkhardt, Gert-Uwe Prager, Steffen Haase

Brandmeister: Christian Junge

10 Jahre Treuer Dienst: Pascal Gebauer, Ole Schima, Dietmar Köhler

25 Jahre Treuer Dienst: Thomas Krumbholz, Günther Schröder, Mathias Schmidt

40 Jahre Treuer Dienst: Roland Weigelt

60 Jahre Treuer Dienst Erhardt Simon

10 Jahre FF-Vereinsvorsitzender: Hartmut Voigt

20 Jahre Jugendfeuerwehrwart Mike Lindner

25 Jahre Feldküche (ehrenhalber): Günter Schröder, Roland Weigelt, Sebastian Schnorr