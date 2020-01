Bürger-Eingaben erreichen Rekordniveau in Stadtroda

Für Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) ist die deutlich gestiegene Anzahl der über den Bürger-Check eingereichten Hinweise an die Stadt ein erfreuliches Zeichen. „Mit 58 Hinweisen und Vorschlägen im letzten Jahr, 2018 waren es lediglich elf, haben wir einen kräftigen Zuwachs. Das ist auch ein Zeichen, dass sich Bürger aus Stadtroda und Umgebung für ihre Stadt interessieren und sich einbringen wollen. Ich freue mich, dass unsere Einwohner im letzten Jahr rege davon Gebrauch gemacht haben“, interpretiert Klaus Hempel die Steigerung.

Die Stadtrodaer beklagen die vielen Zerstörungen und Verschmutzungen

Einen Teil der eingereichten Anregungen, Vorschläge aber auch Beschwerden könne man recht zügig umsetzen. Aber das gelinge nicht durchweg, weil der Stadt oftmals Finanzmittel dafür fehlen. „Die Stadt befindet sich seit 2015 in der Haushaltssicherung und hat nur einen äußerst begrenzten Spielraum. Größere Investitionen sind derzeit nicht möglich“, räumt der Bürgermeister ein. Vom Tisch seien Vorschläge, die aus den genannten Gründen nicht sofort umsetzbar seien, aber nicht. Man behalte diese Sachen im Blick, verspricht Klaus Hempel. Vorwiegend betreffe das unter anderem Plätze oder Wege, die nicht genügend barrierefrei seien, beklagen Senioren. Aber auch reparaturbedürftige Fußwege oder Radwege werden vielfach genannt. Bis hin zu Ideen für bauliche Veränderungen der Innenstadtgestaltung.

Angemahnt werde insbesondere für die Altstadt eine bessere Innenstadtbelebung. So solle doch regelmäßig ein Wochenmarkt stattfinden. Dem stehe die Stadt nicht im Wege und zeige sich offen dafür, meint das Stadtoberhaupt. Allerdings würde er es begrüßen, wenn Einwohner sich genau an diesem Punkt nicht nur mit Vorschlägen sondern auch mit pfiffigen Ideen aktiv engagieren würden.

Zerstörungen und Unrat kritisiert

Kritisch sehen Einwohner die Zerstörungswut in der Stadt oder an den Rundwegen. Betroffen davon seien unter anderem Sitzgelegenheiten in der Stadt oder an den Rundwegen. Diesbezüglich versuche die Stadt rasch Abhilfe zu schaffen. Ohnehin sei das Thema Zerstörung aber auch Verunreinigungen an öffentlichen Plätzen ein Gravierendes. Spielplätze sind mit Zigarettenkippen und Müll übersäht, obwohl Abfallbehälter in Reichweite seien. Gleiches müsse die Stadt beispielsweise am „Mehrgenerationen-Park“ an der „Toskana-Oase“ oder an der „Rodalia-Oase“ feststellen. Letztere werde in Abstimmung mit dem Seniorenbeirat abgebaut, weil der Aufwand, Ordnung zu halten, zu groß sei, so der Bürgermeister.

Häufig spielen beim Bürger-Check Verunreinigungen durch Hunde eine Rolle. An dieser Stelle muss ich an die Verpflichtung der Hundebesitzer appellieren, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Schützlinge zu beseitigen haben. Hier sehe er aber auch das Ordnungsamt der Stadt in der Pflicht, intensiver gegen verantwortungslose Hundebesitzer vorzugehen. „Auch wenn man nicht immer alle sorglosen Hundebesitzer ertappen kann, sollte man alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Verursachern auf die Spur zu kommen“, merkt Stadtrodas Bürgermeister kritisch an.

Formulare für den Bürger-Scheck sind im Amtsblatt abgedruckt, können aber auch von der Homepage der Stadt unter www.stadtroda.de heruntergeladen werden. Abgeben kann man das Formular im Rathaus, als Einwurf an der Rathaustür oder man sendet es per Post an die Verwaltung im Rathaus.

Bürgermeister Klaus Hempel: „Kritisiert wird, dass die Stadt weniger oft Gras mäht. Wir wollen damit zur Abmilderung des Insektensterbens beitragen.“ Meine Meinung