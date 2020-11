Der Vorstoß von CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler, sich massiv gegen die geplante Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zur Wehr zu setzen, ist bei Bürgerinitiativen im Saale-Holzland auf breite Zustimmung gestoßen.

So teilt man die Befürchtung von Weiler, dass mit dem neuen Passus, der in das Gesetz eingefügt werden soll, der Windkraftlobby alle Türen geöffnet werden, Windenergieanlagen an nahezu jeder beliebigen Stelle und unter Ausschluss der Betroffenen errichten zu können. Wörtlich heißt es bei Paragraf 1, Absatz 5 im Entwurf des neuen EEG: „Die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung liegt im öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit.“

Massive Eingriffe in das Planungs-, Genehmigungs- und das Natur- und Artenschutzrecht wären die Folge. Mit diesem Druck auf die Rechtsprechung wären Windparkstandorte noch leichter durchzusetzen, Klagen dagegen fast unmöglich, „öffentliche Sicherheit“ geht immer vor, erklärte Tobias Gruber von der BI St. Gangloff „Unser Holzland – Kein Windkraftland“. Gemeinsam mit der BI Holzland und der BI „Pro Holzlandwald“ ruft man die Bürgermeister und Landrat Andreas Heller auf, gegen die Novellierung zu protestieren.