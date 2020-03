Bürgermeister-Eilentscheid beugt Stillstand in Kommunen des Saale-Holzland-Kreises vor

Obwohl das öffentliche Leben wegen der Corona-Krise auf Sparflamme heruntergefahren wurde, die öffentlichen Verwaltungen stellenweise nur mit halber Kraft fahren und derzeit keinerlei Sitzungen von Gemeindegremien stattfinden dürfen, droht den Kommunen im Saale-Holzland kein Stillstand. Möglich macht es die Thüringer Kommunalordnung. „Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden kann, an Stelle des Gemeinderats oder des Ausschusses entscheiden“ heißt es im Paragraf 30 der Kommunalordnung. Wir hörten uns um, wie man in den einzelnen Orten von diesem Recht Gebrauch macht. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

Stadtroda

Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) verfügt zwar über keinen genehmigten Haushalt, einen drohenden Stillstand sieht er deshalb aber nicht. Unter anderem können bereits aus dem Vorjahr begonnene Maßnahmen weitergeführt werden, beispielsweise das Projekt Töpferberg, wo die Wasser- und Abwasserleitungen neu verlegt werden sollen. Würden wichtige Beschlüsse anstehen, unter anderem Grundstücksverkäufe, so werde er dies über eine Eilentscheidung in die Wege leiten. Natürlich, sagt Hempel, würde er vorab telefonisch mit den Fraktionschefs Rücksprache halten.

Eisenberg

Michael Kieslich (CDU), Bürgermeister der Kreisstadt Eisenberg, sieht die Sache derzeit ebenfalls entspannt. „Wir sind in der glücklichen Lage, wesentliche Themen in den zurückliegenden Ratssitzungen plangemäß abgearbeitet zu haben“, sagt das Stadtoberhaupt. Gegenwärtig würde es keinen Druck geben. Sollten Vergaben zu entscheiden sein, was relativ wahrscheinlich sei, dass dies in nächster Zeit passiere, dann würde er rechtzeitig die Fraktionsspitzen darüber informieren, bevor er eine Eilentscheidung treffe. Die nächste öffentliche Stadtratssitzung sei für den 23. April terminiert.

Hermsdorf

Entspannt blickt auch Benny Hofmann (parteilos), der Bürgermeister der Holzlandstadt Hermsdorf beim Thema Entscheidungen in die Zukunft. Sicherlich, sagt Hofmann, man habe noch keinen genehmigten Haushalt für 2020. Wichtige Projekte, wie die Fertigstellung von Haus 2 des Kindergartens „Pfiffikus“ oder das Thema Kunstrasenplatz seien aber nicht betroffen, da beide Maßnahmen bereits 2019 in Angriff genommen worden seien. Natürlich aber gebe es Themen, die einer baldigen Klärung bedürfen. Sollte er Eilentscheidungen treffen müssen, so würden diese in Absprache mit den Fraktionschefs im Hermsdorfer Stadtrat erfolgen.

Crossen

Uwe Berndt (Linke), Bürgermeister von Crossen, hat bereits von seinem Eilentscheidungsrecht Gebrauch gemacht. So hat er den Vertrag für den Sportplatz unterschrieben. Damit sind 15.000 Euro frei für die Ideenfindung, wie man das Schlossparkareal neu gestalten sollte. Abgeschlossen wurde auch die Vereinbarung mit dem Floßgrabenverein, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hinweisschilder an dem technischen Denkmal errichten will. Insgesamt sehe er aber keine Notwendigkeit, wichtige Entscheidungen treffen zu müssen.