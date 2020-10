Clevere Unterwäsche-Diebin in Hermsdorf wird doch gestellt

Am Dienstag ereignete sich in den späten Vormittagsstunden ein Ladendiebstahl in Hermsdorf. Der Sicherheitsdienst des Einkaufsmarktes in der Rodaer Straße konnte eine Kundin beobachten, wie diese zwar mit einem Unterwäscheteil in die Umkleide ging, jedoch ohne wieder herauskam.

Im Kassenbereich wurde die Dame darauf angesprochen, sie verneinte einen Diebstahl. Die Beamten durchsuchten die Dame sodann und konnten das Unterwäscheutensil finden. Die 77-Jährige hatte es bereits getragen. Darüber hinaus hatte sie das Wäschestück leicht verschmutzt, sodass es nicht mehr neuwertig aussah. Jedoch vergaß sie das abgetrennte Etikett, welches noch in ihrer Jacke war. So konnte sie des Diebstahls doch noch überführt werden.

