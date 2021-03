Zwei wenige Tage alte Küken der Rasse Vorwerk in den Händen von Martin Pestel.

„Click and Meet“ statt Kükenschau in Quirla

Die alljährliche Kükenschau Ende April des Rassegeflügelzuchtvereins Stadtroda und Umgebung findet auch in diesem Jahr coronabedingt nicht statt. Bereits 2020 fiel die Veranstaltung am „Truck-Stop“ bei Eberhard Schneider in Quirla der Corona-Pandemie zum Opfer.