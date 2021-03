Corona-Pandemie erhöht Angstsymptomatik

Udo Polzer, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie am Stadtrodaer Fachklinikum, rät dazu, sich in Corona-Zeiten seinen Ängsten zu stellen.

„Nicht die Dinge an sich beunruhigen den Menschen, sondern die Sicht auf die Dinge“, zitiert Dr. Udo Polzer den antiken Philosophen Epiktet. Angesichts der Corona-Pandemie möchte der Ärztliche Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda diesen Satz all Jenen ans Herz legen, die durch die Existenz von Covid-19 in Angst versetzt werden – und Jenen, die bereits zuvor unter einer Angststörung gelitten haben. „Menschen, die schon zuvor starke Ängste hatten, haben es jetzt natürlich schwerer“, sagt Polzer.