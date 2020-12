DAK-Aktion gegen Komasaufen – Erfolg für Stadtrodaer Schülerin

Kunst gegen Komasaufen: Frieda Sigusch (16), Schülerin der elften Klasse des Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasiums belegte beim bundesweiten Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ 2020 den zweiten Platz. Vor wenigen Wochen wurde sie bereits zur Landessiegerin in Thüringen gekürt.

Bis Mitte September hatten sich bundesweit mehr als 6000 Schülerinnen und Schüler mit kreativen Ideen an der Kampagne der DAK-Gesundheit zum Thema Alkoholmissbrauch beteiligt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass Alkoholvergiftungen bei 10- bis 15-Jährigen zuletzt um 8,4 Prozent gestiegen sind. Seit dem Start der Präventionskampagne vor elf Jahren waren insgesamt mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren am Wettbewerb beteiligt.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig und der Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit Andreas Storm wählten in der Bundesjury das Gemälde der jungen Künstlerin aus Thüringen zum zweitbesten Motiv 2020 gegen das sogenannte Komasaufen. Mit ihrer kreativen Arbeit gewann die 16-jährige Schülerin einen Geldpreis in Höhe von 400 Euro.

Bundessiegerin wurde Janin Ahlemeyer aus dem hessischen Bensheim. „Mit meinem Bild will ich zum Ausdruck bringen, was Alkoholsucht mitMenschen machen kann“, sagt die glückliche Zweitplatzierte Frieda Sigusch. „Man verliert seine Ziele aus den Augen und aus einem fröhlichen Menschen wird ein unglücklicher Mensch.“ Entstanden sei ihr Bild nicht in einem Zuge, sondern über mehrere Tage.

„‘Bunt statt blau‘ schafft es seit vielen Jahren, die Jugendlichen über die Risiken von zu viel Alkohol aufzuklären. Kreativ sein, mit Freunden zusammen Spaß haben – dazu braucht es eben keinen Alkohol“, sagte Daniela Ludwig. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist seit diesem Jahr erstmalig Schirmherrin der DAK-Kampagne. „‘Bunt statt blau‘ ist deshalb so effektiv, weil sich Gleichaltrige offen, kreativ und neugierig mit dem Thema auseinandersetzen.

Nicht von oben herab belehren, sondern auf Augenhöhe kommunizieren

Prävention funktioniert dann besonders gut, wenn die Jungen und Mädchen nicht von oben herab belehrt werden, sondern mit ihnen ehrlich und auf Augenhöhe kommuniziert wird. Eine tolle Kampagne, der ich auch für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg wünsche“, unterstrich Ludwig.

„Bunt statt blau“ ist eingebunden in die „Aktion Glasklar“ des IFT-Nord, mit der die DAK-Gesundheit auch Lehrkräfte und Eltern über das Thema Alkohol aufklärt. „Studien zeigen, dass die Teilnehmer am Wettbewerb ‚bunt statt blau‘ im Anschluss bewusster mit Alkohol umgehen“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit.

„Wenn man sich selbst kreativ mit dem Thema auseinandersetzt, hat das eine weit größere Wirkung als der erhobene Zeigefinger.“ Die Kampagne ging 2020 in ihr elftes Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Siegerplakate erstmalig im Herbst und rein virtuell gekürt.

Das Video zur Siegerehrung sowie Siegerplakate aus allen 16 Bundesländern sind im Internet zu sehen unter dak.de/buntstattblau .