Das Holzland singt unterm Feuerwerk in Hermsdorf

Ein großer Chor soll sich deutschlandweit am Samstag, 3. Oktober, 19 Uhr, erheben. Auch in Hermsdorf beteiligen sich viele Sänger an dem Openair-Ereignis auf dem Rathausplatz. Die musikalische Leitung übernimmt Every Zabel. Es soll gedankt werden für 30 Jahre Freiheit und Einheit. Grußworte kommen von den Bürgermeistern und Wolfgang Fiedler als Zeitzeugen. Eingeladen ist neben vielen Chören der Region jeder Mensch, der Freude am Gesang hat. Der Abend endet mit Feuerwerk. Erstmals wird das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf gemeinsam mit den Posaunenchören aus Bad Klosterlausnitz, Hermsdorf und Stadtroda musizieren – als Zeichen für den Zusammenhalt der Orte im Holzland. „Bringen Sie eine Kerze mit zur Erinnerung an die friedliche Revolution und als Symbol für Frieden. Und beachten Sie Abstandsregeln, die zur Zeit ja überall herrschen“, bittet Every Zabel.