Das Tomaten-Paradies von Scheiditz

Holger Kössel hinter einer Ochsenherz-Tomatenpflanze, die an der Stallung des Bauernhofes wächst.

Zu Dutzenden hängen die kleinen Wildtomaten der Sorten „Rote Johannisbeere“ und „Rote Murmel“ an den buschigen Pflanzen, die Holger Kössel in alten Tonkrügen auf die Säulen des Bauerngartenzauns gestellt hat. An der Wand des Wohnhauses gedeihen die Schlesische Himbeere, Ochsenherz-Tomaten, die Orange Russian 117, Ananastomaten, die Russische Bärentatze oder Costoluto Genovese, eine italienische Tomatensorte, deren Ursprung bis ins Jahr 1783 zurückreicht.