Das verschollene Mammut von Stadtroda

Es war eine kleine Sensation für das damalige Roda S. A.: Am 1. März 1924 entdeckten Bauleute beim Abschachten des neuen Taschenweges hinter der damaligen Rausch’schen Ziegelei gewaltige Knochenreste. Als man dann auch noch einen großen Stoßzahn fand, war Hobbyforscher Emil Zöllner klar, dass man auf die Überreste eines Mammut aus der Eiszeit gestoßen war.

Nur wenige Tage später, am 4. März 1924, informierte er die Einwohner in der Rodaischen Zeitung wie folgt über den Fund und den Stoßzahn: „Letzterer hatte eine Länge von 130 Zentimeter und an der Wurzel 35 cm Umfang. Knochenreste und Stoßzahn lagen ungefähr 50 Meter von einander, in verschiedenen Höhen, in Geröll- und Sandschichten in 2 bis 3 Meter Tiefe. (…..) Freilich ist bei der Bergung nicht die nötige Sorgfalt angewendet worden, um diese für hießige Gegend geschichtlich so wertvollen Funde unbeschädigt zu heben.“

Stadt sollte Knochen aufbewahren

Zöllner verband seine Nachricht mit der dringlichen Bitte an die Stadtbehörde, dass diese Sorge tragen sollte, den prähistorischen Schatz zu sichern und für ein künftiges Heimatmuseum zu bewahren. Dieser Bitte kam die Stadt offenbar auch nach.

Stadtrodas langjähriger Ortschronist Utz Möbius, der 2003 die „Chronik der Stadt Stadtroda“ herausbrachte, weiß nicht nur um den Fund, sondern kann sich an Quellen erinnern, die davon berichteten, dass die Überreste des Mammuts in einem Nebengebäude des heutigen Stadtrodaer Gymnasiums eingelagert wurden.

„Hier verliert sich allerdings jede Spur“, so Möbius. Weitere Nachforschungen hätten keinerlei Hinweise gebracht, wo Stoßzahn und Knochen geblieben sein könnten. „Vielleicht hat sich den Fund irgendjemand angeeignet. „Es wäre für Stadtroda sicherlich gut, wenn die Überreste des Mammuts wieder auftauchen würden.“

Auch andere Sachen spurlos verschwunden

Nicht nur das Mammut, auch andere Dinge sind spurlos verschwunden. Bei Recherchen im Stadtarchiv stieß Hillgard Fritz in der Stadtrodaer Zeitung vom 5. August 1927 auf einen Artikel, in dem von einem Fund von drei mittelalterlichen Tontöpfen die Rede ist. Diese wurden beim Umbau des Baumannschen Hauses unweit der Münzbrücke in einer Tiefe von 120 Zentimetern nebeneinander unter der Türschwelle zum Hofraum entdeckt.

„Da nichts drin zu finden war, weder Urkunden noch Münzen, ist anzunehmen, dass verschiedene Kräuter mit Zaubersprüchen im abergläubischen Mittelalter gegen böse Dämonen beim damaligen Hausbau vom Erbauer in diesen Töpfen beim Baugrund unter der Türschwelle beigesetzt worden sind und diese als mittelalterlich-abergläubischer Kult anzusehen sind“, hieß es.

Die Töpfe schenkte man damals Emil Zöllner, einem Mann, über den ebenfalls nur bekannt ist, dass dieser eine heimatkundliche Privatsammlung besaß und ein Heimatmuseum aufbauen wollte. Gegründet wurde das Museum nie. Was mit der Sammlung geschah, liegt ebenfalls im Dunklen.