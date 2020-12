Landrat Andreas Heller (CDU) stand die Erleichterung sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. „Für mich als Landrat war es in den letzten Jahren nicht einfach, nach Hellborn zu kommen“, sagte Heller zur Freigabe eines 130 Meter langen Kreisstraßenabschnittes in dem Ort.

Rund zehn Jahre lang tobte um die Erneuerung einer teils eingefallenen Stützmauer entlang der innerorts entlangführenden Kreisstraße ein regelrechter Kampf, in den sich zu guter Letzt auch der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fiedler einschaltete. Immer wieder wurden Fördermittel akquiriert, doch entweder scheiterte die Umsetzung des Projektes an dem fehlenden Eigenanteil der klammen Gemeinde Renthendorf, oder man konnte alle an dem Bauvorhaben Beteiligten nicht unter einen Hut bekommen. „Es war eine Odyssee, die endlich ein Ende gefunden hat“, sagte der Landrat.

Nach dem jahrelangem Hickhack ist die Fertigstellung ein Gewinn

Für die Anwohner, die jahrelang unter dem Hickhack litten, ist die späte Fertigstellung hingegen ein Gewinn. Weil die rot-rot-grüne Landesregierung die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgeschafft hat, müssen sich diese nicht in die 35.000 Euro hineinteilen, die sie eigentlich als Anlieger für das Projekt mit auf den Tisch legen hätten müssen.

Das Projekt selbst, das die Naumburger Bauunion als bauausführende Firma umsetzte und bei dem der Landkreis Saale-Holzland, der ZWA „Thüringer Holzland“, die Deutsche Telekom, die TEN sowie die Gemeinde Renthendorf in einem Boot saßen, kostete am Ende weit über eine halbe Million Euro.

„Seit zehn Jahren hatten wir Hellborn im Plan, am Ende stand die Investitionssumme als eine Art Sonderposten in unserem Haushalt“, erklärte Investitionsleiter Andreas Mitschke vom ZWA „Thüringer Holzland“. Unter anderem ließ der Wasser- und Abwasserverband für 114.000 Euro einen 160 Meter langen Mischwasserkanal neu verlegen, 12 neue Hausanschlüsse wurden gesetzt. Beim Bau wurde auch die Entwässerung des Wegs zur Kirche in Ordnung gebracht. Die Investition zeige, dass der Verband nicht nur in Ballungsgebieten wie Kahla, Stadtroda oder Hermsdorf investiere, sondern auch den ländlichen Raum und die kleinen Mitgliedsgemeinden nicht aus den Augen verliere, betonte Mitschke.

360.000 Euro Gesamtkosten

Renthendorfs Bürgermeister Heiko Willsch zeigte sich ebenfalls erleichtert, dass das Projekt Stützmauer Hellborn zu einem guten Abschluss gebracht werden konnte. Er lobte die überaus gute Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt der VG Hügelland/Täler, dem Saale-Holzland-Kreis, dem ZWA und den anderen Beteiligten. So musste beispielsweise die Thüringer Energienetze ihr Stromkabel im Bereich der Stützmauer umverlegen. „Ansonsten hätten wir die neue Stützmauer nicht bauen können.“ Dass Renthendorf überhaupt in die Lage versetzt wurde, die 60 Meter lange Stützmauer aus Stahlbetonelementen, die 160 Meter lange Anliegerstraße sowie Seitenbereiche neu zu errichten, hat man dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) zu verdanken, das 65 Prozent der Investitionssumme der Gemeinde in Höhe von 360.000 Euro förderte. „Ohne das Landesamt wäre nix gegangen“, betonte Bürgermeister Willsch.

Landrat Heller sprach von gut angelegtem Geld, welches der Kreis in Hellborn investierte. 123.000 Euro ließ sich demnach der Kreis den 130 Meter langen Straßenabschnitt kosten. Mit der Summe hätte man außerorts mehrere 100 Meter Kreisstraße sanieren können.

Strategie entwerfen