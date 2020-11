Nicht nur das Coronavirus hat im Frühjahr starken Einfluss auf die Bildungsmöglichkeit genommen. Schule in Heimarbeit, auch als Homeschooling im deutschsprachigen Raum bekannt, hat den Bildungshorizont für unsere Kinder nicht unbedingt in höhere Sphären gehoben.

Von zum Teil gestressten Eltern, die mehrere Anforderungen zugleich übernehmen mussten, bis hin zum Mangel an sozialen Kontakten, hatte sich die Bildungsspirale für unsere Kinder nicht gerade stetig nach oben gedreht. Gleiches droht sich jetzt offenbar zu wiederholen.

Aber ein weiteres Virus schlummert in der Gesellschaft. Das Virus mit dem Namen „Lehrermangel“ grassiert als selbsterzeugtes Wesen seit mehr als etwa 20 Jahren allein in Thüringen. Als einst Pädagogen in ein Zweiklassensystem mit den Floating-Vereinbarungen von der CDU Thüringen gedrängt worden und so 10.000 Teilzeitbeamte entstanden.

Doch die Nachwirkungen des landespolitischen Sparzwanges von damals sind bis heute zu spüren. Sie lassen sich schon aus demografischen Gründen nicht so einfach verändern.

Was aber bildungspolitisch bleibt: Es ist ein Armutszeugnis für die ganze Republik! Für die Kurort-Drittklässler bleibt zumindest noch eine Resthoffnung. Für die drücke ich die Daumen!